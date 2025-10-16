< sekcia Regióny
Miroslav S. považuje obžalobu za nezákonnú, na otázky neodpovedal
Obžaloba sa týka obdobia, keď pôsobil v krajskej spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC).
Autor TASR
Banská Bystrica 16. októbra (TASR) - Okresný súd (OS) Banská Bystrica pokračoval vo štvrtok v hlavnom pojednávaní s podpredsedom hnutia Republika Miroslavom S., ktorého vinia z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obžaloba sa týka obdobia, keď pôsobil v krajskej spoločnosti Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) a kedy malo dôjsť k nevýhodnému odpredaju cestárskej techniky za jedno euro. Miroslav S. po spontánnej časti výpovede odmietol v tomto štádiu konania odpovedať na otázky.
Miroslav S., ktorý od roku 2016 do roku 2017 bol podpredsedom predstavenstva BBRSC, tvrdí, že je nevinný. Obžalobu považuje za nezákonnú, skutkovo a právne nepodloženú. Podľa nej sa škoda v nej vyčíslená opiera o posudok znalca, ktorý už bol za porušenie svojich povinností pri vypracovaní znaleckého posudku postihnutý sankciou zo strany ministerstva spravodlivosti. Prípravné konanie bolo údajne poznačené závažnými procesnými pochybeniami.
„Osem rokov tu zabíjame a míňame peniaze štátu na kauzu, ktorá je nafúknutá a vymyslená. Znalecký posudok, na základe ktorého bola vyčíslená škoda, je nepreskúmateľný. Došlo k toľkým porušeniam zákona, že to nie je ani možné. Je to úmyselne vytvorená kauza,“ reagoval pre médiá v úvode procesu obžalovaný.
Podľa neho technika a stroje, pre ktoré stojí pred súdom, bola stará, nepoužiteľná, zhrdzavená a ani organizácie kraja či mestá a obce o ňu nemali záujem, nechceli ju ani zadarmo.
Prokurátor podal obžalobu za pokračovací zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. OS už v marci tohto roku uznal Miroslava S. za vinného a odsúdil ho trestným rozkazom. Uložil mu peňažný trest vo výške 3000 eur, pričom pre prípad úmyselného zmarenia jeho výkonu mu ustanovil náhradný trest odňatia slobody vo výmere 60 dní. Rovnako mu uložil povinnosť nahradiť poškodenému Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) škodu vo výške 7868 eur a so spoluobvinenou Ivanou S., ktorá takisto stojí pred súdom a vypovedala už v septembri, mal povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť BBSK škodu vo výške 67.529 eur. Obaja podali voči trestnému rozkazu odpor, a preto súd vytýčil hlavné pojednávanie. Pokračovať má v novembri výsluchmi svedkov.
