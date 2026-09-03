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MIRRI a envirorezort chcú pomôcť obciam s vodovodmi a kanalizáciami
Predstavitelia oboch ministerstiev zároveň deklarovali, že komunikácia so samosprávami bude pokračovať aj po rokovaní v Sabinove.
Autor TASR
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Sabinov 3. septembra (TASR) - Približne 170 predstaviteľov samospráv z východného Slovenska diskutovalo vo štvrtok v Sabinove s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuelom Migaľom (nezávislý) a podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom (nominant SNS) o dôležitosti prinášať konkrétne riešenia v zabezpečení dodávok kvalitnej pitnej vody, o systémovom budovaní kanalizačnej infraštruktúry a potrebe urýchliť prípravu investičných projektov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Na rokovaní starostovia predstavili konkrétne problémy vo svojich obciach - od nedostatočnej kapacity existujúcich vodných zdrojov cez technicky nevyhovujúce vodovody až po absenciu kanalizácie a čistiarní odpadových vôd. V niektorých lokalitách sa situácia v období sucha podľa MIRRI ešte zhoršuje a zabezpečenie stabilných dodávok pitnej vody sa stáva jednou z najnaliehavejších úloh samospráv.
„MIRRI je pripravené pomôcť samosprávam nielen pri hľadaní vhodných zdrojov financovania, ale aj pri príprave projektov tak, aby sa investície dostali do územia čo najrýchlejšie,“ uviedol minister investícií Migaľ.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podľa ministra Tarabu za ostatné tri roky podporuje rozvoj slovenského vidieka a investuje historicky najviac financií do budovania vodárenskej infraštruktúry. „Dnes smerujeme stovky miliónov eur z eurofondov aj Environmentálneho fondu na odkanalizovanie aj výstavbu vodovodov celých geografických oblastí,“ podčiarkol minister životného prostredia SR Taraba.
Diskusia ukázala, že jednou z najväčších bariér nie je len nedostatok finančných prostriedkov, ale aj pripravenosť samotných investičných zámerov. Viaceré obce potrebujú vyriešiť projektovú dokumentáciu, majetkovoprávne vzťahy, povoľovacie procesy alebo technické riešenie projektu ešte predtým, ako sa budú môcť uchádzať o financovanie. Aj preto chcú oba rezorty postupovať spoločne a vytvoriť pre dotknuté samosprávy jasný systém ďalších krokov.
S riešením problémov podľa rezortu životného prostredia výrazne pomôže reforma vodárenstva, o ktorej budú poslanci parlamentu rozhodovať na septembrovej schôdzi. Vďaka novej legislatíve, ktorú podporuje Združenie miest a obcí Slovenska aj vodárenské spoločnosti, si bude možné uplatniť vecné bremeno na pozemkoch na účely prípravy a realizácie vodárenskej infraštruktúry.
Výsledkom pracovného stretnutia bude vytvorenie spoločného prehľadu najnaliehavejších projektov v oblasti pitnej vody a kanalizácie v dotknutých samosprávach. Prioritu majú dostať najmä projekty v lokalitách, kde je ohrozené stabilné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, kde kanalizačná infraštruktúra úplne chýba alebo kde súčasný stav predstavuje environmentálne či hygienické riziko.
Predstavitelia oboch ministerstiev zároveň deklarovali, že komunikácia so samosprávami bude pokračovať aj po rokovaní v Sabinove.
Na rokovaní starostovia predstavili konkrétne problémy vo svojich obciach - od nedostatočnej kapacity existujúcich vodných zdrojov cez technicky nevyhovujúce vodovody až po absenciu kanalizácie a čistiarní odpadových vôd. V niektorých lokalitách sa situácia v období sucha podľa MIRRI ešte zhoršuje a zabezpečenie stabilných dodávok pitnej vody sa stáva jednou z najnaliehavejších úloh samospráv.
„MIRRI je pripravené pomôcť samosprávam nielen pri hľadaní vhodných zdrojov financovania, ale aj pri príprave projektov tak, aby sa investície dostali do územia čo najrýchlejšie,“ uviedol minister investícií Migaľ.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podľa ministra Tarabu za ostatné tri roky podporuje rozvoj slovenského vidieka a investuje historicky najviac financií do budovania vodárenskej infraštruktúry. „Dnes smerujeme stovky miliónov eur z eurofondov aj Environmentálneho fondu na odkanalizovanie aj výstavbu vodovodov celých geografických oblastí,“ podčiarkol minister životného prostredia SR Taraba.
Diskusia ukázala, že jednou z najväčších bariér nie je len nedostatok finančných prostriedkov, ale aj pripravenosť samotných investičných zámerov. Viaceré obce potrebujú vyriešiť projektovú dokumentáciu, majetkovoprávne vzťahy, povoľovacie procesy alebo technické riešenie projektu ešte predtým, ako sa budú môcť uchádzať o financovanie. Aj preto chcú oba rezorty postupovať spoločne a vytvoriť pre dotknuté samosprávy jasný systém ďalších krokov.
S riešením problémov podľa rezortu životného prostredia výrazne pomôže reforma vodárenstva, o ktorej budú poslanci parlamentu rozhodovať na septembrovej schôdzi. Vďaka novej legislatíve, ktorú podporuje Združenie miest a obcí Slovenska aj vodárenské spoločnosti, si bude možné uplatniť vecné bremeno na pozemkoch na účely prípravy a realizácie vodárenskej infraštruktúry.
Výsledkom pracovného stretnutia bude vytvorenie spoločného prehľadu najnaliehavejších projektov v oblasti pitnej vody a kanalizácie v dotknutých samosprávach. Prioritu majú dostať najmä projekty v lokalitách, kde je ohrozené stabilné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, kde kanalizačná infraštruktúra úplne chýba alebo kde súčasný stav predstavuje environmentálne či hygienické riziko.
Predstavitelia oboch ministerstiev zároveň deklarovali, že komunikácia so samosprávami bude pokračovať aj po rokovaní v Sabinove.