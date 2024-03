Raši:Banskobystrický kraj dostane podporu pre transformujúce sa okresy

Žiar nad Hronom 8. marca (TASR) - V rámci integrovaných územných investícií budú môcť okresy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) samostatne rozhodovať o sume takmer 328 miliónov eur. Počas regionálneho dňa v Žiari nad Hronom to v piatok povedal šéf Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Raši (Hlas-SD).



Dodal, že ďalších viac ako 56 miliónov eur je z nových eurofondov pre BBSK vyčlenených z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST). Je to v rámci Programu Slovensko, ktorý má pomôcť najdotknutejším regiónom pri prechode na uhlíkovú neutralitu. V BBSK môžu čerpať podporu z fondu regióny Banskej Štiavnice, Brezna, Rimavskej Soboty, Revúcej, Zvolena, Žarnovice a Žiaru nad Hronom. Doteraz z FST vyhlásili výzvy, ktoré sa týkajú aj žiadateľov v BBSK, v objeme 23,2 milióna eur. Počas roka 2024 z neho plánujú vyhlásiť výzvy v celkovom objeme 30,2 milióna eur. Raši uviedol, že to môže byť napríklad na skvalitnenie stredného odborného vzdelávania s dôrazom na prax. Reflektovať budú aj na aktuálne spoločenské výzvy spojené s klimatickou zmenou.



Zároveň informoval aj o vzniku nového orgánu, ktorý podporí dialóg so samosprávou a využitie eurofondov. Bude to Rada vlády Slovenskej republiky pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie. Bude mať 38 členov a okrem ministrov v nej budú mať zastúpenie aj predstavitelia územnej samosprávy. K členom patria aj zástupcovia akademickej obce i zamestnávateľských združení



Na najbližšom rokovaní vlády plánuje Raši predložiť na schválenie návrh štatútu tejto rady, ktorej bude zároveň predsedom. Po schválení štatútu zvolá prvé zasadnutie. Rada bude zasadať spravidla raz za tri mesiace, prípadne podľa potrieb.