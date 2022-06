MIRRI: Do najmenej rozvinutých okresov na Zemplíne smerujú milióny eur

Bratislava 27. júna (TASR) – Do najmenej rozvinutých okresov na Zemplíne a hornom Šariši budú v nasledujúcich rokoch smerovať desiatky miliónov eur. Do vlaňajšej výzvy určenej pre najmenej rozvinuté okresy zameranej na budovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií sa mohli obce s počtom obyvateľov do 500 zapojiť bez nutnosti spolufinancovania. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) to pre TASR uviedlo v reakcii na požiadavky starostov a primátorov Zemplína a horného Šariša.



"Aktuálne sa môžu samosprávy uchádzať o finančné prostriedky z regionálneho príspevku. Ten je poskytovaný z rozpočtovej kapitoly MIRRI v súlade s plánom rozvoja," uviedol rezort. Pre okresy Medzilaborce, Bardejov, Snina, Stropkov a Michalovce je na tento a nasledujúci rok na tento účel alokovaných viac ako 2,5 milióna eur.



Výzva pre okres Michalovce s disponibilnými zdrojmi takmer 1,3 milióna eur vyhlásená 21. júna je zameraná na miestny ekonomický rozvoj a zamestnanosť, pričom umožňuje vznik sociálnych a obecných podnikov či rozvoj priemyslu, služieb a poľnohospodárstva. V rámci rozvoja cestovného ruchu je možné napríklad budovať cyklotrasy alebo rozšíriť ponuku regionálnych výrobkov. Podporenými oblasťami je i obnova obcí a kvalita životného prostredia a rozvoj ľudských zdrojov.



Nové plány rozvoja na obdobie rokov 2022 až 2026 sa majú týkať spolu 19 slovenských najmenej rozvinutých okresov. Do regiónu Šariša a Zemplína má na tento účel smerovať spolu 31,6 milióna eur. Najviac, takmer päť miliónov, do Michalovského okresu, najmenej, bezmála 1,9 milióna, do okresu Medzilaborce. "Výzvy zo strany okresných úradov budú vyhlasované po schválení plánov rozvoja a podľa disponibilných zdrojov. V tomto roku by mali byť vyhlásené zo strany okresných úradov výzvy pre okresy Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Sobrance a Trebišov," doplnilo MIRRI.



Starostovia a primátori ôsmich okresov z východu Slovenska predostreli v piatok (24. 6.) osem požiadaviek na zmiernenie dosahov prudkého rastu energií a inflácie na samosprávy, niektoré súviseli aj s úsilím o zmiernenie regionálnych rozdielov. Do konca októbra 2022 žiadajú predstaviť konkrétne kroky k vyrovnaniu regionálnych rozdielov na Zemplíne.