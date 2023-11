MIRRI: Hackathon v Trenčíne priniesol riešenia na tému budovania mesta

Trenčín 13. novembra (TASR) - Hackathon v Trenčíne priniesol digitálne inovatívne riešenia na tému budovania mesta s prehľadným systémom investícií. V poradí šiesty hackathon, ktorý sa konal 10. a 11. novembra, vyhral tím "Opium" s unikátnou aplikáciou pre správu investičných akcií mesta Trenčín. TASR o tom v pondelok informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Sériu hackathonov financovaných z plánu obnovy organizuje MIRRI v spolupráci s Campus Cowork. "V rámci dvoch dní a zadanej témy malo desať tímov prísť s návrhmi a riešeniami na zefektívnenie manažmentu mestských investícií. Úlohou zapojených súťažiacich bolo navrhnúť digitalizáciu implementácie investičných akcií v meste a ich správu cez jednotné systémové riešenie," priblížilo ministerstvo. Tímy s najzaujímavejšími a najlepšími návrhmi na prvých troch miestach si podľa neho odniesli aj finančnú odmenu.



Víťazný tím "Opium" vyvinul unikátnu aplikáciu pre správu investičných akcií mesta Trenčín, vychádzajúc zo skúseností s digitalizáciou v Microsoft 365. "Členovia navrhli komplexnú procesnú mapu a dátovú štruktúru, na základe ktorých vytvorili aplikáciu. Riešenie rozšírili do centrálneho hubu v MS 365, plne integrovaného v Teams a Outlook. Aplikácia spĺňa požiadavky na konektivitu s externými systémami vrátane registratúry, Wordpress, Cora a ďalších," ozrejmil komunikačný odbor rezortu. Členovia tímu podľa neho integrovali aj komunikáciu s občanmi cez SMS a WhatsApp, ktoré informujú o obmedzeniach v meste.



Na druhom mieste sa umiestnili tímy "Gogoľ x ZARF". Vytvorili administračný systém projektového riadenia pre investičnú správu mesta, ktorý sa skladá z administračného rozhrania a verejnej webstránky s jednoduchým prehľadom projektov a investícií určenej k prezentácii aktívnych projektov smerom k občanom. Tretie miesto obsadil tím "09". Počas hackathonu vyvinul riešenie, ktoré stojí čisto na M365 cloudových technológiách a podľa autorov sa tým zaručuje použiteľnosť, udržateľnosť a realizovateľnosť.



"Bolo by veľmi dobré, keby každá spolupráca so štátom fungovala tak dobre, ako tomu bolo na tomto projekte s MIRRI SR," dodal viceprimátor Trenčína Patrik Žák.