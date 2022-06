MIRRI: Bratislava nestihne električku v Petržalke dokončiť načas

Snímka z búrania starých tunelov a zemných úprav pre novú električkovú trať v priestore Janíkovho dvora v mestskej časti Bratislavy v Petržalke 24. januára 2022. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. júna (TASR) – Je už isté, že hlavné mesto nestihne dokončiť a sprevádzkovať predĺženie električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor do povinného termínu. Ak projekt nestihne včas dokončiť, bude to jednoznačne zlyhanie bratislavského magistrátu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Reaguje tak na aktuálnu situáciu, keď sú stavebné práce na novej električkovej trati naďalej utlmené.Ministerstvo pripomína, že ide o veľký infraštruktúrny projekt, pri ktorom hlavné mesto desať rokov vie, že na stavbu je vyhradených 100 miliónov eur z eurofondov a celý projekt treba dokončiť do konca roka 2023.skonštatovalo MIRRI.Každý výpadok a nedokončenie projektu spôsobuje podľa ministerstva obrovské problémy, zvlášť keď ide o jeden z najväčších projektov na Slovensku, ktorý realizuje samospráva. Ak sa nestihne dokončiť, spôsobiť to môže aj problémy s čerpaním eurofondov. Ministerstvo dopravy a výstavby SR síce pripravuje zoznam náhradných projektov, ktoré by z predmetného operačného programu mohli byť financované do konca budúceho roka, problém to však podľa MIRRI nevyrieši.podotklo MIRRI. Za mimoriadne náročné označuje aj hľadanie náhradného riešenia za zle pripravený projekt a prepadnutie peňazí zo strany samospráv necelé dva roky pred koncom programového obdobia.Ministerstvo zároveň zdôrazňuje, že v ďalšom programovom období už nebude pre Bratislavu taký veľký balík na takéto veľké investičné projekty. Dôvodom totiž je, že sa počítalo s realizáciou projektu do roku 2023.odkazuje MIRRI.Hlavné mesto sa ku kritike aktuálne nevyjadrilo. Už v minulosti sa však ohradilo voči obavám a tvrdeniam, že má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov. Deklarovalo, že je na prečerpanie plného objemu financií do konca roka 2023 maximálne pripravené. Financie z terajšieho operačného programu, ktoré sa nebudú stíhať využiť do konca roka 2023, je Bratislava pripravená použiť na iné dopravné projekty, ktoré je možné zrealizovať ešte do konca roka 2023.Výrazné utlmenie prác na predĺžení električkovej trate v Petržalke trvá už niekoľko týždňov a súvisí s rozsiahlym zdražovaním energie i stavebných materiálov. Ide o problém, ktorý ovplyvňuje aj iné stavby na Slovensku.Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Hlavným členom je tu Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S. A., CEDIS a HANT BA.