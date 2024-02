Rezort investícií:Nové eurofondy podporia projekty i v okrese Trebišov

Sečovce 16. februára (TASR) - Nový zákon o verejnom obstarávaní a využitie nových eurofondov patrili k témam piatkového stretnutia predstaviteľov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s primátormi a starostami z okresu Trebišov. V Sečovciach hovorili aj o podpore najmenej rozvinutých okresov či smart riešeniach v samosprávach.



Ministerstvo informovalo, že v skončenom programovom období sa cez eurofondy v Trebišovskom okrese realizovalo 303 projektov a vyčerpalo takmer 77 miliónov eur. Z nových eurofondov z Programu Slovensko do regiónu prídu ďalšie milióny. "O ktorých však nebudeme rozhodovať my v Bratislave, ale o ktorých použití bude rozhodovať región sám. V Košickom kraji by sa tak malo preinvestovať spolu viac ako 360 miliónov eur len v rámci regionálnych projektov. Ďalšie peniaze budú v Trebišovskom okrese preinvestované v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov, ktoré po novom nazývame prioritné okresy," uviedol minister Richard Raši (Hlas-SD).



V najbližších mesiacoch rezort plánuje v rámci implementácie Plánu rozvoja okresu Trebišov na rok 2024 v spolupráci s okresným úradom vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku. Celková suma je takmer 1,2 milióna eur.



Do dvoch mesiacov rezort predstaví komunálnym lídrom mapu verejných investícií, aby vedeli, odkiaľ a na čo môžu získať peniaze na rozvoj svojho územia. "Riešili sme aj koncept národného plánu budovania verejných vodovodov a kanalizácií, pretože mestá a obce nemôžu byť súčasťou problémov, ale súčasťou riešení. A nezabudli sme ani na koncept bezpečnej samosprávy - naším cieľom je zvýšiť ochranu majetku a hlavne zdravia v našich uliciach, areáloch škôl a ostatných častiach miest a obcí Slovenska," povedal štátny tajomník ministerstva Michal Kaliňák.



Primátor Sečoviec Dominik Frajkor ocenil zmenu zákona o verejnom obstarávaní s tým, že samosprávy v minulosti pre zdĺhavé kontroly museli často vracať schválené financie z eurofondov, keďže by projekty nestihli včas realizovať. "Mnohí starostovia a primátori nemohli investície, ktoré získali, nakoniec implementovať vo svojich obciach a mestách, preto vítame tento zákon," povedal.



Ďalšie podobné stretnutie so zástupcami obcí a miest sa podľa Rašiho uskutoční budúci týždeň v regióne Bardejova.