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MIRRI otvorilo Ukraine Urban Support Hub na podporu obnovy Ukrajiny
Vznikajúci Ukraine Urban Support Hub bude fungovať pod odbornou záštitou UN-Habitat Ukraine Country Office, pričom MIRRI SR zabezpečí jeho prevádzkové, organizačné a personálne fungovanie.
Autor TASR
Prešov 30. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v Prešove v utorok otvorilo kanceláriu Ukraine Urban Support Hub, ktorá vznikla v partnerstve s Programom Organizácie Spojených národov pre ľudské sídla (UN-Habitat). Nová platforma prepojí slovenské, ukrajinské a medzinárodné odborné kapacity pri podpore obnovy miest, územného plánovania a regionálneho rozvoja a prispeje k posilňovaniu európskej integrácie Ukrajiny. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MIRRI SR.
Otvorením Ukraine Urban Support Hubu má podľa ministerstva vzniknúť priestor na prepájanie samospráv, odborných inštitúcií a partnerov, ktorí môžu prispieť k obnove miest a zlepšeniu kvality života ľudí, ako aj k posilneniu postavenia Slovenska ako dôveryhodného partnera v regióne.
Prešov bol pre vznik kancelárie vybraný pre svoju geografickú blízkosť k Ukrajine, dlhoročné skúsenosti Slovenska s cezhraničnou spoluprácou a potenciál prepájať partnerov zo Slovenska, Ukrajiny a Európskej únie.
Vznikajúci Ukraine Urban Support Hub bude fungovať pod odbornou záštitou UN-Habitat Ukraine Country Office, pričom MIRRI SR zabezpečí jeho prevádzkové, organizačné a personálne fungovanie. Hub bude počas nasledujúcich piatich rokov slúžiť ako regionálna platforma spolupráce medzi Slovenskou republikou, UN-Habitat, ukrajinskými mestami a európskymi partnermi. Zameria sa najmä na technickú asistenciu pri obnove ukrajinských miest, podporu územného plánovania, obnovu bývania a infraštruktúry, rozvoj cezhraničnej spolupráce a podporu európskej integrácie Ukrajiny.
„Otvorením Ukraine Urban Support Hub nadväzujeme na niekoľkoročnú odbornú spoluprácu a vytvárame priestor na systematické prepájanie slovenských, ukrajinských a európskych partnerov. Našou ambíciou je, aby kancelária nebola len koordinačným bodom, ale aj miestom výmeny skúseností, budovania odborných kapacít a podpory konkrétnych riešení pre obnovu ukrajinských miest a regiónov,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie európskej územnej spolupráce MIRRI SR Martin Hudzík.
Súčasťou aktivít budú odborné misie, tematické workshopy, konferencie, školenia a prepájanie slovenských a ukrajinských samospráv, univerzít a odborných inštitúcií. UN-Habitat bude zároveň poskytovať odborné konzultácie, odporúčania expertov a podporu pri mobilizácii zdrojov a príprave projektov.
UN-Habitat patrí medzi kľúčové organizácie OSN v oblasti udržateľného rozvoja miest, bývania a obnovy území po konfliktoch a prírodných katastrofách. Organizácia dnes pôsobí vo viac ako 90 krajinách sveta a zohráva významnú úlohu aj pri podpore obnovy ukrajinských miest prostredníctvom technickej expertízy, metodickej podpory a budovania kapacít.
Otvorením Ukraine Urban Support Hubu má podľa ministerstva vzniknúť priestor na prepájanie samospráv, odborných inštitúcií a partnerov, ktorí môžu prispieť k obnove miest a zlepšeniu kvality života ľudí, ako aj k posilneniu postavenia Slovenska ako dôveryhodného partnera v regióne.
Prešov bol pre vznik kancelárie vybraný pre svoju geografickú blízkosť k Ukrajine, dlhoročné skúsenosti Slovenska s cezhraničnou spoluprácou a potenciál prepájať partnerov zo Slovenska, Ukrajiny a Európskej únie.
Vznikajúci Ukraine Urban Support Hub bude fungovať pod odbornou záštitou UN-Habitat Ukraine Country Office, pričom MIRRI SR zabezpečí jeho prevádzkové, organizačné a personálne fungovanie. Hub bude počas nasledujúcich piatich rokov slúžiť ako regionálna platforma spolupráce medzi Slovenskou republikou, UN-Habitat, ukrajinskými mestami a európskymi partnermi. Zameria sa najmä na technickú asistenciu pri obnove ukrajinských miest, podporu územného plánovania, obnovu bývania a infraštruktúry, rozvoj cezhraničnej spolupráce a podporu európskej integrácie Ukrajiny.
„Otvorením Ukraine Urban Support Hub nadväzujeme na niekoľkoročnú odbornú spoluprácu a vytvárame priestor na systematické prepájanie slovenských, ukrajinských a európskych partnerov. Našou ambíciou je, aby kancelária nebola len koordinačným bodom, ale aj miestom výmeny skúseností, budovania odborných kapacít a podpory konkrétnych riešení pre obnovu ukrajinských miest a regiónov,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie európskej územnej spolupráce MIRRI SR Martin Hudzík.
Súčasťou aktivít budú odborné misie, tematické workshopy, konferencie, školenia a prepájanie slovenských a ukrajinských samospráv, univerzít a odborných inštitúcií. UN-Habitat bude zároveň poskytovať odborné konzultácie, odporúčania expertov a podporu pri mobilizácii zdrojov a príprave projektov.
UN-Habitat patrí medzi kľúčové organizácie OSN v oblasti udržateľného rozvoja miest, bývania a obnovy území po konfliktoch a prírodných katastrofách. Organizácia dnes pôsobí vo viac ako 90 krajinách sveta a zohráva významnú úlohu aj pri podpore obnovy ukrajinských miest prostredníctvom technickej expertízy, metodickej podpory a budovania kapacít.