< sekcia Regióny
MIRRI poskytne 2,3 mil. eur na obnovu hvezdárne v Hlohovci
Cieľom projektu, ktorý realizuje Trnavský samosprávny kraj, je obnova a modernizácia technicky zastaraných priestorov tejto kultúrno-vzdelávacej inštitúcie.
Autor TASR
Hlohovec 23. decembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR poskytne z Programu Slovensko 2,3 milióna eur na rekonštrukciu Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci v rámci prvej etapy obnovy. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.
„Investícia do obnovy hvezdárne v Hlohovci je investíciou do mladých ľudí, vzdelávania aj rozvoja regiónu. Chceme, aby takéto miesta boli moderné, dostupné a otvorené pre všetkých,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
Cieľom projektu, ktorý realizuje Trnavský samosprávny kraj, je obnova a modernizácia technicky zastaraných priestorov tejto kultúrno-vzdelávacej inštitúcie. Rekonštrukcia sa zameria na nadstavbu vstupnej časti planetária, komplexnú obnovu administratívnej budovy a výstavbu nového návštevníckeho centra, ktoré vytvorí lepšie zázemie pre verejnosť aj vzdelávacie aktivity.
Súčasťou prác bude aj vybudovanie nového schodiska a výťahu, osadenie veľkorozmerných okien a realizácia úprav, ktoré zvýšia kapacitu priestorov a komfort návštevníkov. „Dôraz sa kladie na zabezpečenie bezbariérového prístupu a na využitie ekologických a energeticky efektívnych riešení, vďaka ktorým bude prevádzka objektu udržateľnejšia,“ doplnilo ministerstvo.
„Investícia do obnovy hvezdárne v Hlohovci je investíciou do mladých ľudí, vzdelávania aj rozvoja regiónu. Chceme, aby takéto miesta boli moderné, dostupné a otvorené pre všetkých,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý).
Cieľom projektu, ktorý realizuje Trnavský samosprávny kraj, je obnova a modernizácia technicky zastaraných priestorov tejto kultúrno-vzdelávacej inštitúcie. Rekonštrukcia sa zameria na nadstavbu vstupnej časti planetária, komplexnú obnovu administratívnej budovy a výstavbu nového návštevníckeho centra, ktoré vytvorí lepšie zázemie pre verejnosť aj vzdelávacie aktivity.
Súčasťou prác bude aj vybudovanie nového schodiska a výťahu, osadenie veľkorozmerných okien a realizácia úprav, ktoré zvýšia kapacitu priestorov a komfort návštevníkov. „Dôraz sa kladie na zabezpečenie bezbariérového prístupu a na využitie ekologických a energeticky efektívnych riešení, vďaka ktorým bude prevádzka objektu udržateľnejšia,“ doplnilo ministerstvo.