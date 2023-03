MIRRI: Predĺženie električky v Petržalke malo byť hotové

Bratislava 8. marca (TASR) - Predĺženie električkovej trate v bratislavskej Petržalke malo byť hotové už dávno, jeho fázovanie je iba záložným plánom. Pôjde na úkor iných projektov, ktoré mohli byť financované z nových eurofondov. Pre TASR to uviedli z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Nedávne schválenie eurofondov na projekt, ktorý je aktuálne vo výstavbe, však rezort víta.



"Dohoda medzi ministerstvom dopravy a hlavným mestom nič nemení na fakte, že projekt petržalskej električky mal byť už dávno hotový alebo aspoň zrealizovaný v dobiehajúcom programovom období, teda do konca roka 2023," skonštatovali z MIRRI.



Ministerstvo pripomína, že projekt, za ktorý zodpovedá rezort dopravy, je pod zvýšeným dohľadom zo strany Európskej komisie, keďže nadväzuje na prvú etapu výstavby. Jeho realizácia sa očakávala plynule po ukončení prvej etapy, čo sa však nestalo.



"Keď sa projekty nestíhajú a vypadávajú na poslednú chvíľu, negatívne to ovplyvňuje celkové čerpanie," povedali z rezortu s tým, že na webe majú zverejnený zoznam zazmluvnených projektov, ktoré sú stále v štádiu realizácie a musia byť dokončené do konca tohto roka.



Po zazmluvnení projektov zo strany ministerstiev, ktoré sú zodpovedné za operačne programy, je čerpanie plne v rukách prijímateľov projektov. Je podľa MIRRI dôležité, aby plnili načas harmonogram s cieľom využiť eurofondy do konca roka. "Preto je aj zodpovednosťou hlavného mesta, aby vyčerpalo celú alokáciu z eurofondového balíka, ktorý dostalo, do konca roka 2023," podotkol rezort.



Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Hlavné mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú. Práce realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).



Primátor Bratislavy Matúš Vallo nedávno potvrdil, že projekt sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca tohto roka. Stavbu by podľa neho mali ukončiť budúci rok a električka by mohla začať jazdiť v prvej polovici roka 2024.