Rezort investícií: Regióny získali z eurofondov vyše 8 miliónov eur

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podpísalo v uplynulom týždni 16 zmlúv na nenávratný finančný príspevok (NFP) za viac ako 8.300.000 eur. Projekty zamerané na podporu infraštruktúry v oblasti vzdelávania, cestnej dopravy, kultúry, športu a cestovného ruchu sú spolufinancované Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MIRRI SR.



„Neinvestujeme len do ciest, škôl či parkov, ale do dôstojnej každodennosti v regiónoch. Každé euro z eurofondov má zmysel, keď sa premení na lepšie miesto pre život, či už ide o telocvičňu pre deti, bezpečný most alebo cyklotrasu, po ktorej sa dá konečne odviezť bez strachu,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Radomír Šalitroš.



Ako uviedli z rezortu investícií, v Prešovskom kraji suma 1,46 milióna eur prispeje k výstavbe úplne novej telocvične pri základnej škole vo Vyšnom Žipove. Projekt zahŕňa aj modernizáciu školského stravovania a zlepšenie podmienok pre deti z marginalizovaných skupín.



Suma 381.000 eur smeruje do modernizácie miestnej infraštruktúry v Spišskom Podhradí, 238.000 eur bude použitých na statické zabezpečenie a rekonštrukciu historickej budovy nachádzajúcej sa v území UNESCO v Spišskej Kapitule a takmer 677.000 eur bude využitých na zlepšenie kvality ciest, výmenu bezpečnostných prvkov, odvodnenie a nové značenie v Štrbe. Vyše 1,27 milióna eur pomôže vybudovať cyklistickú trasu v Snine a zrekonštruovať oceľovú lávku cez rieku Cirocha. Na modernizáciu chodníka a miestnej komunikácie k železničnej zastávke v Bartošovciach pôjde 256.000 eur a 361.000 eur je určených na rekonštrukciu mosta a zlepšenie dopravnej dostupnosti v Lipanoch.



Sumu 100.000 eur získala mestská časť Bratislava - Vrakuňa na modernizáciu telocvične a zriadenie terapeutickej miestnosti v ZŠ Rajčianska. V Nitrianskom kraji pôjde 199.000 eur na vybudovanie športovo-oddychovej zóny s ihriskom v obci Malý Lapáš.



V Banskobystrickom kraji 256.000 eur získala obec Čebovce na rekonštrukciu miestnej komunikácie a chodníka, sumu 1,2 milióna eur získalo Fiľakovo na modernizáciu ZŠ a 232.000 eur využije obec Malý Krtíš na rekonštrukciu ulice Sušiny a výstavbu chodníka.



V Trenčianskom kraji 886.000 eur pomôže oživiť alúvium Orechovského potoka v blízkosti centra Trenčína a 588.000 eur získalo mesto Bánovce nad Bebravou na revitalizáciu mestského parku.



V Košickom kraji sumu 206.000 eur investuje obec Slovinky do výstavby a modernizácie miestnych komunikácií, ktoré sú v súčasnosti v havarijnom stave a 163.000 eur putuje na projekt zameraný na zlepšenie riadenia samosprávy mesta Košice s cieľom zvýšiť efektívnosť výkonu kompetencií, hospodárnosť a kvalitu verejných služieb a verejnej politiky.