S. Migaľ odovzdal seniorom v Giraltovciach tablety
V Giraltovciach sa seniori podľa MIRRI školili na pôde mestského úradu v spolupráci so samosprávou.
Autor TASR
Giraltovce 23. apríla (TASR) - Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) odovzdal v Giraltovciach tablety ďalším absolventom školení digitálnych zručností. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
„Giraltovce sú ďalším dôkazom toho, že digitálne vzdelávanie má zmysel a že seniori chcú byť súčasťou dnešného moderného sveta. Dnes už môžem vyhlásiť, že cieľ vyškoliť viac ako 100.000 slovenských seniorov v digitálnych zručnostiach bude naplnený na 100 percent,“ uviedol Migaľ.
V Giraltovciach sa seniori podľa MIRRI školili na pôde mestského úradu v spolupráci so samosprávou. V rámci okresu Svidník sa doposiaľ podarilo vyškoliť 416 seniorov, pričom viac ako 70 z nich absolvovalo kurzy priamo v Giraltovciach. „Úspešný projekt Digitálni seniori dnes v Giraltovciach končí, absolventi dostávajú svoje tablety. Umožní im to bezpečnejšie sa pohybovať v digitálnom svete a byť nablízku svojim blízkym. Myslím si, že tento projekt má obrovský význam,“ povedal primátor Giraltoviec Pavol Tchurík.
Projekt Digitálni seniori realizuje MIRRI v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Jeho cieľom je do polovice roka 2026 vyškoliť približne 100.000 seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb. Aktuálne sa to podarilo takmer 79.000 absolventom, pričom ďalší postupne pribúdajú, tvrdí rezort.
Vysvetlil, že vzdelávanie prebieha prezenčne v piatich moduloch počas piatich týždňov. Seniori sa učia pracovať s digitálnym zariadením, vyhľadávať informácie, komunikovať online či bezpečne sa pohybovať v digitálnom priestore. Po úspešnom absolvovaní školenia každý účastník získava tablet pripravený na okamžité používanie a zároveň aj dátový balík s objemom 65 gigabajtov.
Súčasťou projektu je podľa MIRRI aj vzdelávacia aplikácia Ťukapp, ktorá seniorom umožňuje ďalej si rozvíjať digitálne zručnosti a poskytuje im praktické informácie o používaní moderných technológií. Registrácia do projektu prebieha priebežne, pričom účastníci sú na školenia pozývaní postupne, priblížilo ministerstvo.
„Naším cieľom nie je len naučiť seniorov ovládať tablet. Teší ma, že naši školitelia vzdelávajú seniorov v tom, ako sa správať v internetovom prostredí, na čo si dávať pozor, ale zároveň ich aj učia používať rôzne aplikácie a podobne. Chceme, aby sa cítili istejšie v každodennom živote, aby si vedeli vybaviť veci online, zostať v kontakte s blízkymi a zároveň sa vedeli chrániť pred rizikami digitálneho sveta,“ dodal Migaľ.
