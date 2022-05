MIRRI: SOŠ z Banskobystrického kraja môžu získať vyše 10 miliónov eur

Bratislava/Banská Bystrica 13. mája (TASR) – Stredné odborné školy (SOŠ) v Banskobystrickom kraji môžu získať 10,4 milióna eur určených na modernizáciu škôl a kvalitnejšie odborné vzdelávanie. O financie z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu sa môže uchádzať celkom osem SOŠ zapojených do európskej iniciatívy Catching-up Regions. TASR o tom informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Výzva MIRRI je určená na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní a nadväzuje na 23-miliónovú výzvu z marca 2022, ktorá bola rovnako určená pre SOŠ v Banskobystrickom kraji. Nová výzva však poskytuje možnosť čerpať finančné prostriedky na modernizáciu odborného školstva aj samotnému Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK).



Vyše 10 miliónov eur je určených pre osem SOŠ naprieč Banskobystrickým krajom. Konkrétne ide o tri školy v Banskej Bystrici a to Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša, SOŠ Pod Bánošom a Spojenú školu na Školskej ulici. Ďalej sú to SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, Spojená škola na Štúrovej ulici v Detve, SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci, SOŠ technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote a SOŠ v Tornali.



"Tieto školy môžu z eurofondov zmodernizovať svoje odborné pracoviská, učebne a dielne, ale tiež zrekonštruovať internáty. Ak majú byť učebné odbory pre študentov atraktívne, musí sa zlepšiť nielen úroveň vzdelávania, ale študenti tiež potrebujú kvalitné a moderné zázemie," uviedla vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Výzva na skvalitnenie odborného vzdelávania je zameraná na osem škôl v Banskobystrickom kraji zapojených do iniciatívy Catching-up Regions. Jej cieľom je pomôcť regiónom s nižšou ekonomickou výkonnosťou zavádzať inovácie, lepšie využívať eurofondy a dobehnúť vyspelejšie regióny členských štátov Európskej únie. Na iniciatíve spolupracuje Európska komisia so Svetovou bankou.