MIRRI SR podpísalo memorandá s troma bratislavskými univerzitami

Bratislava 29. novembra (TASR) – Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) v utorok podpísala memorandá o spolupráci s troma bratislavskými školami, konkrétne s Ekonomickou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou a s Univerzitou Komenského. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



"Ľudský potenciál je jeden z najcennejších kapitálov, aký Slovensko vôbec má. Podpora kvalitného vzdelávania je pre rozvoj a úspech našej krajiny kľúčová. Chceme, aby pre štát pracovali tí najlepší. Rozhodli sme sa urobiť viac preto, aby sme pre štát získali najlepších odborníkov, a treba začať už v školách," uviedla Remišová. Ako doplnila, študentom slovenských popredných univerzít chcú umožniť získať potrebné skúsenosti a prax a motivovať ich, aby svoje poznatky neskôr profesijne rozvíjali v prospech Slovenska. "Preto sme rozbehli úzku spoluprácu so špičkovými slovenskými univerzitami," doplnila Remišová.



Na základe memoránd budú odborné sekcie MIRRI SR zapájať študentov a odborníkov z akademického prostredia do štátnych projektov v oblasti eurofondov, inovácií, regionálneho rozvoja alebo štátneho IT. "Univerzitné prostredie, jeho vedecký a inovačný potenciál chceme čo najviac zapájať do rozvoja a zlepšovania činností štátnej a verejnej správy. Poznatky študentov a odborníkov z univerzít budeme využívať napríklad pri tvorbe analýz a inovatívnych prístupov pri budovaní inteligentných regiónov a miest, napríklad aj v súvislosti s prejavmi klimatickej zmeny, v rozvoji štátneho IT a kybernetickej bezpečnosti a v ďalších oblastiach," povedal štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.



Prvou z univerzít, s ktorou MIRRI 25. novembra podpísalo memorandum o spolupráci, bola Technická univerzita v Košiciach.