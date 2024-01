MIRRI: Najmenej rozvinuté okresy Prešovského kraja dostanú dotácie

Prešov 22. januára (TASR) - Viac ako sedem miliónov eur z akčných plánov pôjde pre najmenej rozvinuté okresy v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michal Kaliňák sa v pondelok v rámci rezortného dňa v Prešove stretol s prednostami a primátormi najmenej rozvinutých okresov Prešovského kraja. Informoval ich o pripravovanej zmene legislatívy aj o spomenutej sume, ktorú v tomto roku z akčných plánov na svoj rozvoj dostanú.



Prednostovia okresných úradov si počas rezortného dňa prevzali menovacie dekréty a stali sa predsedami výborov najmenej rozvinutých okresov. Prevzali si tak aj zodpovednosť za to, akým spôsobom budú spolu s MIRRI SR zvyšovať kvalitu života ľudí žijúcich v týchto okresoch.



"Prednostov sme informovali o tom, aké peniaze majú k dispozícii na tento rok a akým spôsobom budeme napĺňať akčné plány tak, aby sme využili čo najväčší potenciál, ktorý tieto okresy majú," povedal pre TASR Kaliňák. Všetky najmenej rozvinuté okresy sú podľa jeho slov prihraničné a môžu tak získať čo najviac peňazí zo slovensko-poľských cezhraničných projektov.



"Tieto okresy korešpondujú s Atlasom rómskych komunít. To znamená, že musíme spoločne vyvíjať aktivitu k marginalizovaným rómskym komunitám. Netreba zabúdať, že práve na území týchto okresov je najviac potravinových púští, teda dedín, kde si ľudia nemôžu kúpiť potraviny," doplnil. Uviedol taktiež, že chcú zriadiť takzvané centrá zdieľaných služieb, aby pomohli miestnej samospráve.



Podľa generálneho riaditeľa sekcie podpory územia rezortu informatizácie Mateja Puzdera môžu byť financie z akčných plánov použité na čokoľvek, čo si zadefinujú obce a mestá. "Napríklad na potravinové púšte, na integrované projekty, pre malé obce na to, čo si nevedia zabezpečiť z eurofondov. Môžu to byť tovary, služby, nekladú sa vôbec žiadne medze," povedal.



V marci budú okresné úrady vyhlasovať výzvy a vyhodnotenie bude v priebehu apríla, mája. "Realizácia projektov bude od podpisov zmluvy jeden rok v niektorých alokáciách. V niektorých alokáciách to budú dva roky preto, že máme nedočerpané peniaze z minulých období," vysvetlil Puzder.



Najmenej rozvinuté okresy okrem podpory zo spomenutých akčných plánov môžu získať ďalšie financie na svoj rozvoj aj z eurofondov, plánu obnovy a odolnosti či švajčiarskeho príspevku a nórskych fondov. MIRRI podľa Kaliňáka zároveň robí kroky k tomu, aby sa čo najviac eurofondov presúvalo z Bratislavy do regiónov, a prijíma opatrenia, vďaka ktorým zvýši limity pri verejných obstarávaniach.



"Máme za sebou aj stretnutia so Združením miest a obcí Slovenska, s Úniou miest Slovenska či zástupcami území udržateľného mestského rozvoja. Dohodli sme sa, akým spôsobom sa budú eurofondy presúvať do regiónov, čoho výsledkom je, že už na konci minulého roka sme im presunuli ďalších 42 miliónov eur," podotkol štátny tajomník.