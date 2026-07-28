< sekcia Regióny
MIRRI: Vyše 121 mil. eur pôjde na výstavbu II. etapy obchvatu Prešova
Severný obchvat podľa MIRRI predstavuje súčasť európskej dopravnej a bezpečnostnej infraštruktúry.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Rezort investícií schválil výzvu v hodnote 121,8 milióna eur na výstavbu II. etapy severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Projekt prinesie bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu, odľahčí Prešov od tranzitnej dopravy a zároveň posilní strategickú dopravnú infraštruktúru dôležitú aj pre vojenskú mobilitu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 121,8 milióna eur, z toho 103,5 milióna eur bude financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 18,3 milióna eur zo štátneho rozpočtu, priblížilo MIRRI. Vyhlasovateľom výzvy je rezort dopravy a prijímateľom bude Národná diaľničná spoločnosť. Projekt s predpokladanou dĺžkou 37 mesiacov počíta s výstavbou vybraných stavebných objektov II. etapy severného obchvatu Prešova v dĺžke 10,2 kilometra, doplnilo.
Severný obchvat podľa MIRRI predstavuje súčasť európskej dopravnej a bezpečnostnej infraštruktúry. Je situovaný pozdĺž dvoch prioritných vojenských koridorov, a to východného a stredoseverného, ktoré sú významné pre vojenskú logistiku a obrannú mobilitu v Európe. „Nová infraštruktúra preto musí spĺňať aj požiadavky na takzvané dvojaké využitie, aby umožnila efektívny pohyb ťažkej techniky, vojenského personálu či humanitárnej pomoci,“ dodalo ministerstvo.
Tvrdí, že rýchlostná cesta R4 bude zároveň súčasťou medzinárodného tranzitného ťahu v dĺžke približne 108 kilometrov, ktorý spája štátnu hranicu s Maďarskom cez Milhosť, Košice, Prešov a Svidník až po hranicu s Poľskom.
Projekt II. etapy severného obchvatu podľa MIRRI nadväzuje na už ukončené projekty z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, konkrétne na R4 Prešov - severný obchvat, I. etapu, a úsek D1 Prešov, západ - Prešov, juh. Zároveň nadväzuje na projekt financovaný z Nástroja na prepájanie Európy, v rámci ktorého sa realizuje 14 vybraných stavebných objektov severného obchvatu Prešova.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 121,8 milióna eur, z toho 103,5 milióna eur bude financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 18,3 milióna eur zo štátneho rozpočtu, priblížilo MIRRI. Vyhlasovateľom výzvy je rezort dopravy a prijímateľom bude Národná diaľničná spoločnosť. Projekt s predpokladanou dĺžkou 37 mesiacov počíta s výstavbou vybraných stavebných objektov II. etapy severného obchvatu Prešova v dĺžke 10,2 kilometra, doplnilo.
Severný obchvat podľa MIRRI predstavuje súčasť európskej dopravnej a bezpečnostnej infraštruktúry. Je situovaný pozdĺž dvoch prioritných vojenských koridorov, a to východného a stredoseverného, ktoré sú významné pre vojenskú logistiku a obrannú mobilitu v Európe. „Nová infraštruktúra preto musí spĺňať aj požiadavky na takzvané dvojaké využitie, aby umožnila efektívny pohyb ťažkej techniky, vojenského personálu či humanitárnej pomoci,“ dodalo ministerstvo.
Tvrdí, že rýchlostná cesta R4 bude zároveň súčasťou medzinárodného tranzitného ťahu v dĺžke približne 108 kilometrov, ktorý spája štátnu hranicu s Maďarskom cez Milhosť, Košice, Prešov a Svidník až po hranicu s Poľskom.
Projekt II. etapy severného obchvatu podľa MIRRI nadväzuje na už ukončené projekty z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, konkrétne na R4 Prešov - severný obchvat, I. etapu, a úsek D1 Prešov, západ - Prešov, juh. Zároveň nadväzuje na projekt financovaný z Nástroja na prepájanie Európy, v rámci ktorého sa realizuje 14 vybraných stavebných objektov severného obchvatu Prešova.