Výzvy na opravy ciest či škôl môžu využiť aj obce v okrese Svidník

Svidník 29. apríla (TASR) - Mestá a obce v okrese Svidník môžu na opravy ciest, rekonštrukcie škôl alebo na zvýšenie bezpečnosti čerpať prostriedky z výziev Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Po stretnutí so zástupcami samospráv to konštatoval minister Richard Raši (Hlas-SD). Ako ďalej uviedol pre TASR, z 1,9 miliardy eur z eurofondov, ktoré sú v tomto roku vyčlenené, je z nového operačného programu pre Prešovský kraj vyčlenených viac ako 280 miliónov eur.



Raši avizoval že v najbližších dňoch bude vyhlásená výzva na rekonštrukciu základných škôl (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) vo výške 225 miliónov eur. Chcú, aby väčšia časť týchto prostriedkov smerovala do modernizácie ZŠ, ktoré sú v kompetencií miest a obcí.



"Mnohokrát chýbajú aj základné informácie, aj podpora pre starostov a primátorov v týchto našich okrajových okresoch vzdialených od Bratislavy. Prišli sme sa rozprávať s nimi o tom, čo potrebujú, aké zmeny pripravujeme," doplnil.



Zástupcov samospráv tiež upozornil na výzvu na podporu cestnej infraštruktúry, ktorá zahŕňa nielen cesty druhej a tretej triedy, ale aj miestne komunikácie, čím je táto výzva špecifická. Celkovo je na výzvu alokovaných viac ako 99 miliónov eur na cesty druhej a tretej triedy a ďalších takmer 44 miliónov eur na miestne komunikácie v menej rozvinutých regiónoch.



S cieľom zvýšiť bezpečnosť v mestách a obciach bude vyhlásená výzva na podporu "bezpečnej samosprávy" vo výške 20 miliónov eur. Táto iniciatíva bude zameraná na vybudovanie kamerových systémov a inteligentných riešení na zlepšenie bezpečnosti. "Napríklad mestá by mohli v rámci pultu centrálnej ochrany spolupracovať aj s obcami," uviedol Raši.



Zvýšenie finančnej podpory pre rómske poriadkové hliadky v Prešovskom kraji z 50 na 80 miliónov eur podľa MIRRI umožní rozšírenie pôsobnosti poriadkových služieb na viac ako 420 obcí, čím sa vytvorí viac ako 2000 pracovných miest pre Rómov. "Ukazuje sa, že kritérium nezamestnanosti nemá takú výpovednú hodnotu o sociálno-ekonomickej situácii ako kombinácia viacerých kritérií. Zároveň sa ukazuje, že veľmi dôležitá je špeciálna podpora zo strany štátu," uviedol štátny tajomník z MIRRI Michal Kaliňák.



Rezortný deň pokračuje fyzickou kontrolou projektov, ktoré boli podporené z európskych peňazí alebo z rôznych grantov v mestách Svidník a Giraltovce. V okrese Svidník bolo v programovom období 2014 - 2020 z rôznych operačných programov podporených 204 projektov takmer za 67 miliónov eur.