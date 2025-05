Záverečný hackathon sa zameria na budovu miestneho úradu v Ružinove

Bratislava 13. mája (TASR) - Vytvoriť „digitálne dvojča“ miestneho úradu bratislavskej mestskej časti Ružinov a zlepšiť energetickú efektívnosť i komfort zamestnancov i obyvateľov bude cieľom záverečného, v poradí 18. hackathonu zo série Hacknime.to. Uskutoční sa 23. a 24. mája v Bratislave. Prihlásiť sa je možné do 21. mája, respektíve naplnenia kapacity. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



„Projekt Hacknime.to ukázal, že digitálne riešenia nie sú víziou budúcnosti, ale nástrojom dneška. Záverečný hackathon v Ružinove je dôkazom toho, že aj budovy môžu byť inteligentné, energeticky efektívne a navrhnuté s ohľadom na potreby ľudí, ktorí ich využívajú,“ skonštatoval minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).



Hlavnou úlohou záverečného hackathonu bude navrhnúť digitálne dvojča budovy ružinovského miestneho úradu spolu s aplikáciou na sledovanie a manažment pobytových parametrov. Zapojiť sa môžu jednotlivci aj tímy s rôznym zameraním, od IT a inžinierstva po dizajn a podnikanie. Víťazné návrhy budú finančne ohodnotené, udelená má byť aj Cena poroty za výnimočne kreatívne riešenie.



Súčasťou podujatia budú opäť tzv. mentorské okná, v rámci ktorých môžu účastníci konzultovať svoje návrhy so zadávateľmi témy a odborníkmi z praxe. Tímy tak podľa ministerstva získajú cennú spätnú väzbu a odporúčania.



V rámci programu sa uskutoční aj panelová diskusia. Zameraná bude na zhodnotenie celého projektu Hacknime.to, priebeh jednotlivých hackathonov naprieč regiónmi Slovenska i diskusiu o konkrétnych implementovaných riešeniach pre samosprávy.



Podujatie s názov Inovácie pre Ružinov - Od digitálneho dvojčaťa k energetickej efektívnosti uzatvára trojročný projekt Hacknime.to, ktorý realizuje MIRRI SR s podporou Plánu obnovy a odolnosti SR.