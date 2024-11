MIRRI: Zmeny vo verejnom obstarávaní pomáhajú pri čerpaní eurofondov

Čadca 14. novembra (TASR) - Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní výrazne pomohli samosprávam pri zabezpečení eurofondových projektov. Počas štvrtkového rezortného dňa na Kysuciach to vyhlásil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Príkladom je podľa jeho slov výstavba novej rozhľadne v Čadci, ktorej dodávateľa sa podarilo vysúťažiť v priebehu jedného mesiaca.



Minister Raši poukázal na skutočnosť, že kysucký región má možnosť využívať financie z cezhraničnej spolupráce s Poľskom aj Českou republikou. V novom programovom období je podľa jeho slov na česko-slovenskú pohraničnú spoluprácu vyčlenených 90 miliónov eur a na projekty v slovensko-poľskom pohraničí 160 miliónov eur.



"Vo finančnej tiaži, s ktorou sa borí celá Európa, sú práve európske prostriedky a cezhraničné projekty mnohokrát jedinou šancou, ako investovať do zdokonalenia centier našich miest a obcí," poznamenal Raši. Aktuálnym príkladom v Čadci je rekonštrukcia Palárikovho domu v centre mesta, ktorý získal dvojmiliónovú finančnú podporu.



Primátor Čadce Matej Šimášek na príklade budúcej rozhľadne priblížil prínos zmien v zákone o verejnom obstarávaní pre samosprávy. "Dodávateľa rozhľadne sa nám podarilo vysúťažiť v priebehu jedného mesiaca. Celý projekt má hodnotu 350.000 eur, pričom samotná výstavba tvorí 240.000 eur. Vzhľadom na to, že sme sa k realizácii dostali pred zimou, ktorá býva na Kysuciach miestami tvrdá, očakávame odovzdanie diela v priebehu mája budúceho roka," priblížil Šimášek.



Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Michal Kaliňák na margo zmien v procese verejného obstarávania poznamenal, že vyplynuli aj z potreby zachovania cezhraničnej spolupráce. "Susedia z Poľska, Maďarska, Čiech a Rakúska nám avizovali, že ak sa nezmenia pravidlá vo verejných obstarávaniach, tak s nami nebudú spolupracovať. Nevideli zmysel v tom, aby dobrý projekt čakal dva alebo tri roky na výsledky verejného obstarávania," dodal Kaliňák.