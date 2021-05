MIRRI:Bratislave pôjde z eurofondov 70,5 mil. eur na nákup električiek

Bratislava 17. mája (TASR) – Bratislava bude môcť nakúpiť 30 nových električiek, na ktoré bude mať k dispozícii takmer 70,5 milióna eur z eurofondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ako koordinátor eurofondových projektov, odsúhlasilo plánovanú výzvu.



"Ak chceme zvýšiť atraktivitu verejnej dopravy a zlepšiť životné prostredie v mestách, musíme investovať do obnovy vozového parku,“ povedala ministerka Veronika Remišová (Za ľudí). Pripomenula, že hoci električková doprava predstavuje nosný systém hromadnej dopravy v Bratislave, ešte stále v hlavnom meste na niektorých linkách jazdia aj vyše 20-ročné električky.



Vyhlasovateľom výzvy v objeme takmer 70,5 milióna eur z operačného programu Integrovaná infraštruktúra bude Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Oprávnený žiadateľ Dopravný podnik Bratislava (DPB) použije eurofondy na dva národné projekty, a to "Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 3. etapa" a "Električky pre Bratislavu".



Električky, ktoré sa majú nakúpiť, umožnia pohodlný bezbariérový výstup a nástup pre cestujúcich so zhoršenou pohyblivosťou, ale aj deťom či mamičkám s kočíkom. Súčasťou informačného systému bude palubný počítač i automatické počítanie cestujúcich, chýbať nebude ani wifi sieť. Obnovený vozový park prinesie rýchlejšiu a plynulejšiu dopravu, ale zníži aj množstvo vibrácii a hluku, čo skvalitní život v okolí električkových tratí.



"Komfort a spoľahlivosť verejnej dopravy sú pre udržateľnú mobilitu v mestách kľúčové. Investície z eurofondov do tejto oblasti budú pokračovať," zdôraznila vicepremiérka Remišová.



Odhaduje sa, že denne do Bratislavy dochádza až 200.000 ľudí, a teda v bežný pracovný deň sa v meste zdržiava okolo 650.000 ľudí. Veľká časť využíva práve služby MHD. Deväť liniek električiek v Bratislave v súčasnosti jazdí po koľajovej sieti dlhej takmer 43 kilometrov.