Mišík: Zaradenie okresu Trenčín do ružovej farby nie je chyba

Bratislava/Trenčín 10. júna (TASR) – Rozhodnutie ponechať Trenčiansky okres od budúceho pondelka (14. 6.) opäť v prvom stupni varovania (ružová farba) nie je administratívnou chybou, ale je v súlade s nastavením metodiky COVID automatu. Informoval o tom riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík na margo výhrad trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka k zaradeniu okresu do ružovej farby.



"Vyhodnocovanie COVID automatu prebieha v automatickom procese – vstupné dáta vyhodnotia odporúčaný stupeň, regionálny hygienik pridá svoj pohľad, z čoho sa stanoví odporúčanie na nasledujúci týždeň, ktoré sa ešte konfrontuje s týmto odporúčaním z minulého týždňa. V prípade, že minulý týždeň bola ešte indikovaná horšia farba, ostáva ešte semafor na tejto horšej farbe, aby sa dal priestor potvrdeniu pozitívneho trendu a nenastal húpačkový efekt sprísňovania a uvoľňovania opatrení,“ uviedol pre TASR Mišík.



Ako dodal, pre Trenčiansky okres vyšla aktuálna sedemdňová incidencia na úrovni 40 na 100.000 obyvateľov, čo predstavuje dokonca žltú farbu. Regionálna hygienička zhodnotila situáciu v okrese na oranžovú farbu. Keďže v minulom týždni bol Trenčiansky okres v ružovej farbe, musia na základe metodiky COVID automatu počkať ešte jeden týždeň a až potom môže byť okres preradený do oranžovej farby. Okres je podľa neho možné preradiť aj o dva stupne, ak by tak vyšlo pri zachovaní pravidla dvojtýždennej brzdy.



„Dynamika poklesu je jednou z tém, ktorú adresujeme v diskutovanej aktualizácii COVID automatu. Sme samozrejme otvorení pripomienkam a návrhom na úpravy v metodike, avšak riadime sa do písmena tým, ktorý je aktuálne platný,“ uzavrel Mišík.



Rybníček poslal v stredu (9. 6.) Mišíkovi otvorený list, v ktorom ho žiadal prehodnotiť rozhodnutie ponechať Trenčiansky okres v ružovej farbe s tým, že parametre okresu Trenčín boli rovnaké ako v prípade okresu Nové Mesto nad Váhom, ktorý však zaradili od budúceho týždňa do oranžovej farby. Ako dôvod uviedol uvoľnenie rúk podnikateľom v okrese Trenčín, aby svoje prevádzky mohli otvoriť aj v interiéroch už od nasledujúceho pondelka.