Misionári oslávili v Nitre 150. výročie vzniku rehole verbistov

Nitra 5. mája (TASR) - Svätou omšou na nitrianskej Kalvárii oslávili misionári - verbisti 150. výročie vzniku rehole. S Nitrianskou diecézou sú úzko spätí od roku 1923. Vtedy sa rehoľníci presťahovali do Močenku, kde im ponúkol svoje letné sídlo nitriansky biskup Karol Kmeťko. V tomto kaštieli otvorili svoj prvý Misijný dom Matky Sedembolestnej a do neho prijali aj prvých žiakov, informovalo Biskupstvo Nitra.



Priestory, ktoré mali misionári v Močenku k dispozícii, neboli dostačujúce, rovnako ako väčšia vzdialenosť od Nitry. Pomoc verbistom prišla opäť zo strany biskupa Kmeťka, ktorý im ponúkol starý kláštor a kostol Matky Božej v Nitre na Kalvárii. Doň sa po úpravách a prístavbe budovy rehoľníci presťahovali v roku 1925.



V súčasnosti sídli provinciál SVD (Societas Verbi Divini) na Slovensku v Nitre v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii. Niekoľko rehoľných kňazov verbistov je zaradených do pastorácie vo farnostiach aj Nitrianskej diecézy.