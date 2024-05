Míting P-T-S sa podľa Korčoka vydaril, ozdobou prvenstvo Gajanovej

Banská Bystrica 25. mája (TASR) - Piatkový míting P-T-S v Banskej Bystrici priniesol množstvo hodnotných a kvalitných výkonov spomedzi zahraničných a slovenských atlétov. Prezident Slovenského atletického zväzu a predseda organizačného výboru Peter Korčok hodnotil kladne účasť atlétov, ich výkony ako aj samotnú organizáciu 59. ročníka podujatia.



Pod Urpínom sa konal míting P-T-S druhýkrát za sebou, tentoraz iba tri dni pred uzávierkou štartovej listiny majstrovstiev Európy v Ríme, ktoré sa budú konať 7.-12. júna. Zároveň je aj v plnom prúde kvalifikácia na OH v Paríži. Na banskobystrické Štiavničky tak prišli atléti z celého sveta. "Som rád, že sme to zvládli v týchto nie príliš jednoduchých časoch. Bola to pre nás aj generálka pred majstrovstvami Európy do 18 rokov, ktoré budú v druhej polovici júla taktiež v Banskej Bystrici. Tento míting sa konal pod Urpínom druhýkrát a teraz to bolo aj o tom, aby pomohol slovenským atlétom v renkingu pre účasť na ME a OH. Myslím si, že podujatie sa vydarilo aj napriek nástrahám počasia. Prišlo relatívne dosť divákov, hlavná tribúna sa zaplnila, mohlo ich byť na štadióne zhruba dva a pol tisíc, za čo sme radi," neskrýval spokojnosť Korčok.



Ako jediná zo slovenských atlétov si pripísala prvenstvo v piatkových pretekoch 59. ročníka mítingu P-T-S so strieborným štatútom Svetovej atletiky iba osemstovkárka Gabriela Gajanová časom 1:59,57 min, ktorý bol pre ňu výkon sezóny a druhý najlepší čas kariéry. Ján Volko a Viktória Forsterová dobehli na druhom mieste na stovke a získali významné body do rebríčka. Na druhom mieste v osobných rekordoch skončili aj slovenskí chodci na 5 km Mária Katerinka Czaková a Michal Morvay. "Čakali sme, ktorý z našich atlétov by mohol zvíťaziť, či to bude Ján Volko, Viktória Forsterová alebo niekto iný. Napokon sa to podarilo Gabike Gajanovej. Ukázalo sa, že má najlepšiu formu z našich atlétov. Naozaj medzinárodnú. Je konkurencieschopná svetovej špičke. Jej sa ako jedinej slovenskej pretekárke podarilo zvíťaziť spomedzi šestnástich hlavných disciplín. Máme však aj množstvo druhých miest, osobné rekordy chodcov, niekoľko sezónnych výkonov," konštatoval šéf slovenskej atletiky.



Míting P-T-S v budúcom roku oslávi jubileum. Konať sa má 60. ročník. Nateraz nie je ešte určené, či bude opäť jeho miestom Banská Bystrica. "Je to stále otvorené. Budúci rok máme jubilejný 60. ročník P-T-S. Banská Bystrica je športové mesto, našli sme tu dobré zázemie pre toto podujatie. A to aj z pohľadu mesta a takisto Vojenského športového centra Dukla. Budeme to prehodnocovať. Druhou alternatívou je totiž návrat do Šamorína, ktorý nás prichýlil v ťažkých časoch. Je tam ambícia z ich strany, aby sme sa tam vrátili na jubilejný ročník. Zvážime teda všetky plusy a mínusy," dodal Korčok.