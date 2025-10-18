< sekcia Regióny
Mitrovanie nazývané aj valaské hody ukončí pastiersku sezónu
Bodkou za podujatím bude sprievod bačov a valachov, ktorý bude ukončený vyúčtovaním s majiteľmi oviec.
Autor TASR
Veľké Teriakovce 18. októbra (TASR) - Zvyky súvisiace s ukončením pastierskej sezóny priblíži v sobotu podujatie Mitrovanie 2025, ktoré sa uskutoční už po dvanásty raz vo Veľkých Teriakovciach. TASR o tom informovala Danica Bartová, manažérka Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, ktorá podujatie organizuje.
Bartová priblížila, že mitrovanie, nazývané aj valaské hody či sviatok ovčiarov, sa viaže na deň svätého Demetera alebo Mitra, kedy sa končí pastierska sezóna. Podujatím chcú organizátori zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny. Priblížiť ich súčasnej generácii a poukázať na význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej kultúry i dnešnej doby.
„Program začína ako obvykle o 10.00 h ukážkami prác na salaši ako sú strihanie oviec, odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny,“ priblížila Bartová s tým, že v prezentačnom stánku MAS bude počas celého dňa prebiehať ochutnávka regionálnych produktov. Chýbať nebude ani súťaž vo varení baraních špecialít.
Na viacerých miestach v areáli salaša budú roztrúsené sprievodné aktivity ako výstava oviec, kôz a starých fotografií s ovčiarskou tematikou, súťaže v pití žinčice a jedení halušiek alebo obľúbený trh regionálnych produktov s ukážkami remesiel. Chýbať nebudú ani tvorivé dielne a drevené atrakcie pre deti. V rámci aktuálneho ročníka je na pláne aj vydanie tematicky zameraného kalendára.
„Novinkou v kultúrnom programe budú Zvolávačky pastierov, ktoré začnú o 11.00 h na hlavnom pódiu pri salaši za účasti heligonkárov folklórneho súboru Vepor z Klenovca, gajdoša a citaristky z Príbeliec. Po nich sa predstavia detské folklórne súbory Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty. Priebežne počas dňa bude program popretkávaný rozprávaním a ukážkami prác baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej,“ doplnila Stanislava Zvarová, riaditeľka Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, ktoré je spoluorganizátorom podujatia.
Približne od 13.00 h bude veselo aj na pódiu pri pastierni, kde sa o pravú salašnícku atmosféru postarajú trombitáši Štefánikovci z Nimnice, Ľudová hudba Jozefa Ďuračku z Terchovej a fujaristi z regiónu Gemer-Malohont a okolia. V hlavnom programe od 14.30 h priblížia tance a hudbu pastierskej valaskej kultúry folklórne súbory Partizán z Banskej Bystrice a Váh z Liptovského Mikuláša.
Bodkou za podujatím bude sprievod bačov a valachov, ktorý bude ukončený vyúčtovaním s majiteľmi oviec. „Podobne to prebiehalo aj v nedávnej minulosti počas mitrovania, keď sa bačovia a valasi vracali zo salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syry a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina,“ dodala Bartová.
