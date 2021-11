Miestny úrad v Novom Meste preferuje elektronické vybavovanie občanov

Bratislava 4. novembra (TASR) – Miestny úrad v bratislavskom Novom Meste uprednostňuje až do odvolania vybavovanie stránok elektronicky, v prípade osobnej návštevy môže občan vstúpiť len do vstupnej haly úradu, pred vrátnicou. Dôvodom ochranných opatrení je zhoršujúca sa epidemiologická situácia. Úradné hodiny zostávajú zatiaľ nezmenené. Informuje o tom mestská časť.



"Iba vo výnimočných a neodkladných prípadoch môže vstúpiť stránka do iných priestorov úradu," konštatuje mestská časť. Pri každom osobnom kontakte však úrad požaduje dodržiavanie všetkých epidemických opatrení, a to aj v prípade, ak je dotyčný občan kompletne očkovaný.



Úradné hodiny zostávajú zatiaľ nezmenené. Úrad však nevylučuje, že pri zhoršujúcej sa situácii môžu byť časom upravené. O prípadných zmenách bude občanov priebežne informovať.