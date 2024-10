Menovali nového štatutára Štátnej vedeckej knižnice v Prešove

Prešov 21. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry do funkcie štatutárneho orgánu Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove vymenovalo Ľubomíra Baláža. Nahradil Petra Čekana, ktorý túto pozíciu zastával pred ním. Ako TASR informovali zo ŠVK, funkciu prevzal v stredu 16. októbra a bude ju vykonávať do uskutočnenia výberového konania.



Baláž ukončil magisterské vysokoškolské štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, deväť rokov pracoval na oddelení kultúry na Mestskom úrade v Bardejove a štyri roky pôsobil ako riaditeľ Bardejovskej televíznej spoločnosti.



"Môj cieľ je prispieť k ďalšiemu rozvoju knižnice a jej služieb pre verejnosť. Súčasná situácia v knižničnej sfére vyžaduje inovácie a otvorený prístup k novým technológiám. Teším sa na spoluprácu so všetkými zamestnancami a partnermi knižnice," uviedol Baláž.



ŠVK v Prešove je kultúrnym a vzdelávacím centrom, ktoré poskytuje široké spektrum služieb pre občanov, študentov a odborníkov.