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MK: Obnova Múzea Ľ. Štúra v Modre sa predĺži, práce ukázali zlý stav
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965.
Autor TASR
Modra 24. novembra (TASR) - Obnova Múzea Ľudovíta Štúra v Modre sa predĺži približne o štyri mesiace. Zdržanie spôsobil najmä zistený zhoršený technický stav počas stavebných prác. Odhalenie historickej studne si zas vyžiadalo archeologický prieskum. Na utorkovom tlačovom brífingu o tom informovali podpredsedníčka vlády SR a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS), generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová a zástupca zhotoviteľa Juraj Rosenberg.
„Projektovú dokumentáciu sme na základe rozhodnutia architekta preprojektovali tak, aby sme zabránili zrúteniu alebo výraznému poškodeniu,“ priblížila Bernátová. Zmeny sa podľa jej slov týkajú napríklad technických riešení podporných pilierov či stropov. Pôvodná zmluvná cena so zhotoviteľom bola takmer 3,32 milióna eur s DPH. „Dodatok, ktorý som včera podpísala so spoločnosťou Hornex, viedol k rozsahu zmluvných prác a takisto aj k miernemu navýšeniu rozpočtu, ktorý je v celkovej hodnote asi 61.000 eur,“ doplnila. Práce sú financované zdrojmi zo štátneho rozpočtu.
Zhotoviteľ podľa Rosenberga robí všetko pre to, aby stavbu v dohodnutom termíne odovzdali. SNM paralelne pracuje na výbere dodávateľa expozičnej a stavebnej časti budúcich výstavných priestorov. Bernátová naznačila, že ak sa v nasledujúcich mesiacoch nevyskytnú ďalšie nepredvídateľné okolnosti, múzeum by mohlo byť otvorené v lete 2027. Rekonštrukcia sa začala v januári 2026. „Našou ambíciou je, aby Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre nebolo len obyčajným múzeom. Chceme, aby to bol živý priestor, aby tu ožila história, ktorá je dôležitá, z ktorej máme čerpať, ponaučiť sa a učiť aj naše deti,“ podčiarkla Šimkovičová. Expozícia by mala patriť Štúrovi a histórii mesta Modra.
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie. Druhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra.
„Projektovú dokumentáciu sme na základe rozhodnutia architekta preprojektovali tak, aby sme zabránili zrúteniu alebo výraznému poškodeniu,“ priblížila Bernátová. Zmeny sa podľa jej slov týkajú napríklad technických riešení podporných pilierov či stropov. Pôvodná zmluvná cena so zhotoviteľom bola takmer 3,32 milióna eur s DPH. „Dodatok, ktorý som včera podpísala so spoločnosťou Hornex, viedol k rozsahu zmluvných prác a takisto aj k miernemu navýšeniu rozpočtu, ktorý je v celkovej hodnote asi 61.000 eur,“ doplnila. Práce sú financované zdrojmi zo štátneho rozpočtu.
Zhotoviteľ podľa Rosenberga robí všetko pre to, aby stavbu v dohodnutom termíne odovzdali. SNM paralelne pracuje na výbere dodávateľa expozičnej a stavebnej časti budúcich výstavných priestorov. Bernátová naznačila, že ak sa v nasledujúcich mesiacoch nevyskytnú ďalšie nepredvídateľné okolnosti, múzeum by mohlo byť otvorené v lete 2027. Rekonštrukcia sa začala v januári 2026. „Našou ambíciou je, aby Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre nebolo len obyčajným múzeom. Chceme, aby to bol živý priestor, aby tu ožila história, ktorá je dôležitá, z ktorej máme čerpať, ponaučiť sa a učiť aj naše deti,“ podčiarkla Šimkovičová. Expozícia by mala patriť Štúrovi a histórii mesta Modra.
Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre vzniklo ako špecializované literárne múzeum v roku 1965. Hlavným poslaním múzea je akvizícia, dokumentácia a prezentácia materiálov dotýkajúcich sa života, činnosti a diela Ľudovíta Štúra a jeho generácie. Druhou sférou záujmu sú dejiny mesta, modranská keramika a diela výtvarného umenia so vzťahom k Štúrovi a mestu Modra.