Rezort kultúry: Práce na Románskom paláci pokračujú podľa plánu
Na sanáciu a záchranu Románskeho paláca na Spišskom hrade vyčlenil rezort kultúry približne šesť miliónov eur.
Autor TASR
Spišské Podhradie 9. septembra (TASR) - Rekonštrukčné práce na Románskom paláci na Spišskom hrade pokračujú podľa harmonogramu a dokonca aj nad jeho rámec. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková. Realizované opatrenia majú podľa nej zásadný význam pre záchranu objektu, ktorý je kľúčovým prvkom celého hradného areálu, a zároveň pre ochranu samotného Spišského hradu pred hrozbou vypadnutia zo zoznamu UNESCO. Podotkla, že ak by románsky palác spadol, Slovensko by o tento štatút nepochybne prišlo.
„Najakútnejšie havarijné časti - dolné klenby prvého nadzemného podlažia boli dočasnými novými výdrevami po celej ploche románskeho paláca zabezpečené a zatiaľ v potrebnej miere opravené. To už umožňuje bezpečný pohyb po pôvodnej dočasnej streche, ktorá sa začne odstraňovať tento týždeň. Všetky dočasné konštrukcie sú vyhotovené na základe vlastnej statickej dokumentácie,“ priblížila Demková. Zároveň sa pripravuje sanácia nosných pilierov klenieb a odstraňujú sa staré dočasné drevené konštrukcie. Tieto práce prebiehajú súbežne s novými zásahmi. Odstránila sa stará nevyhovujúca a urobila nová drevená nájazdová rampa pre obsluhu priestoru nad klenbami. Okrem toho pribudlo aj nové priestorové lešenie s výťahom.
„Zadebnili sa okná ako ochrana proti podfúknutiu nového dočasného zastrešenia umiestneného nad pôvodným. Je úrovňovo vyššie ako pôvodné, ktoré sa odstráni, aby bolo možné vykonávať potrebné práce pod ním. Aktuálne sa zrealizovalo dočasné zastrešenie vnútri románskeho paláca - postavila sa drevená nosná konštrukcia so súvislým debnením, na ktoré sa uloží nová dočasná ochranná fólia,“ doplnila Demková s tým, že na dvoch obvodových stenách tiež prebieha nutná sanácia. Paralelne sa realizuje architektonicko-historický výskum. Súbežne prebiehajú v spolupráci s autorom projektu reštaurátorské práce. Vstupný portál je už hotový, zrekonštruovaný a zachránený.
Demková podotkla, že sa pripravuje aj ďalšia etapa obnovy spojená s umiestnením žeriavu s potrebnou technickou dokumentáciou, ktorá sa musí pripraviť vopred. „Ministerstvo kultúry bude aj naďalej informovať verejnosť o postupe prác, ktoré smerujú k záchrane a obnove jednej z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok na Slovensku,“ upozornila.
Na sanáciu a záchranu Románskeho paláca na Spišskom hrade vyčlenil rezort kultúry približne šesť miliónov eur. S prácami, ktoré by mali trvať dva roky, sa začalo v júni.
