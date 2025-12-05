< sekcia Regióny
Rezort kultúry: Revitalizácia kaštieľa v Budmericiach je nevyhnutná
Súčasťou obnovy je aj rozsiahla revitalizácia parku v areáli kaštieľa, na základe posudku dendrológa a pamiatkarov sa preto uskutoční aj výrub drevín v zlom stave a náhradná výsadba.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR realizuje v Budmerickom kaštieli a jeho areáli súbor nevyhnutných rekonštrukčných a revitalizačných prác, ktoré majú odstrániť havarijné stavy a pripraviť kaštieľ na sprístupnenie verejnosti v roku 2026. „Realizované zásahy nemožno odkladať, pretože sa týkajú bezpečnosti návštevníkov, statiky objektu a ochrany národnej kultúrnej pamiatky,“ uviedol rezort v tlačovej správe.
Hovorkyňa ministerstva Petra Demková pripomenula, že pri obhliadkach kaštieľa boli identifikované viaceré nedostatky ohrozujúce objekt i jeho návštevníkov vrátane poškodenia strechy a zvodového systému, ktoré spôsobovali zatekanie priestorov a obvodového plášťa. „Budmerický kaštieľ preto v najbližšom období prejde čiastočnou opravou strechy, odvodnenia a interiérov dotknutých zatekaním,“ oznámil hovorkyňa.
Súčasťou obnovy je aj rozsiahla revitalizácia parku v areáli kaštieľa, na základe posudku dendrológa a pamiatkarov sa preto uskutoční aj výrub drevín v zlom stave a náhradná výsadba. „Realizáciou náhradnej výsadby je poverená spoločnosť, ktorá bola vybraná v riadnom a plne transparentnom výberovom konaní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,” upozornila Demková.
Dodala, že nová výsadba prebehne podľa schváleného arboristického plánu. „Cieľom je obnoviť historický charakter parku a zároveň zabezpečiť jeho bezpečné a dlhodobé využívanie verejnosťou,“ pripomenula.
Revitalizácia sa týka aj historickej aleje pri kaštieli, pri ktorej obnova vstupuje do druhej fázy - výsadby topoľovo-čerešňovej aleje. „Všetky kroky prebiehajú pod odborným dohľadom pamiatkarov, súdneho znalca v odbore dendrológie a podľa presne stanovených podmienok uvedených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Bratislava,“ upozornila hovorkyňa MK.
Zdôraznila, že komplexná obnova kaštieľa v Budmericiach má umožniť, aby sa stal bezpečným, kultivovaným a prístupným miestom pre širokú verejnosť. Pilotným projektom sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky je piatkové a sobotňajšie (6. 12.) adventné podujatie v areáli a parku kaštieľa.
Hovorkyňa ministerstva Petra Demková pripomenula, že pri obhliadkach kaštieľa boli identifikované viaceré nedostatky ohrozujúce objekt i jeho návštevníkov vrátane poškodenia strechy a zvodového systému, ktoré spôsobovali zatekanie priestorov a obvodového plášťa. „Budmerický kaštieľ preto v najbližšom období prejde čiastočnou opravou strechy, odvodnenia a interiérov dotknutých zatekaním,“ oznámil hovorkyňa.
Súčasťou obnovy je aj rozsiahla revitalizácia parku v areáli kaštieľa, na základe posudku dendrológa a pamiatkarov sa preto uskutoční aj výrub drevín v zlom stave a náhradná výsadba. „Realizáciou náhradnej výsadby je poverená spoločnosť, ktorá bola vybraná v riadnom a plne transparentnom výberovom konaní v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,” upozornila Demková.
Dodala, že nová výsadba prebehne podľa schváleného arboristického plánu. „Cieľom je obnoviť historický charakter parku a zároveň zabezpečiť jeho bezpečné a dlhodobé využívanie verejnosťou,“ pripomenula.
Revitalizácia sa týka aj historickej aleje pri kaštieli, pri ktorej obnova vstupuje do druhej fázy - výsadby topoľovo-čerešňovej aleje. „Všetky kroky prebiehajú pod odborným dohľadom pamiatkarov, súdneho znalca v odbore dendrológie a podľa presne stanovených podmienok uvedených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Bratislava,“ upozornila hovorkyňa MK.
Zdôraznila, že komplexná obnova kaštieľa v Budmericiach má umožniť, aby sa stal bezpečným, kultivovaným a prístupným miestom pre širokú verejnosť. Pilotným projektom sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky je piatkové a sobotňajšie (6. 12.) adventné podujatie v areáli a parku kaštieľa.