Rezort kultúry nerozhodol ani po vyše 1,5 roku v prípade hotela Kyjev

Bratislava 16. januára (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR ani po viac ako 1,5 roku nerozhodlo, či bude hotel Kyjev spolu s obchodným domom Prior v Bratislave vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Vyplýva to z vyjadrení, ktoré TASR poskytla riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Bačinská. Developer sa voči rozhodnutiu pamiatkarov odvolal v polovici júna 2023.



"Rozhodnutie v uvedenej veci nebolo doposiaľ vydané," skonštatovala Bačinská.



Kedy by sa tak mohlo stať, nie je zatiaľ známe, k termínu sa ministerstvo nevyjadrilo. Rovnako tak neodpovedalo na otázku, či už napríklad boli jeho zástupcovia na obhliadke predmetných priestorov, o ktorých má ministerstvo ako odvolací orgán, rozhodnúť. Podľa developera sa tak totiž doteraz nestalo. Rezort kultúry len zopakoval, že naďalej prebiehajú potrebné procesné úkony, ide však o administratívne veľmi náročný proces. "K jednotlivým čiastkovým krokom v rámci správneho konania sa rezort kultúry nebude vyjadrovať," odkázala Bačinská.



Vlani na jeseň ministerstvo odhadovalo, že k rozhodnutiu by mohlo pravdepodobne dôjsť do konca roka 2024, prípadne do začiatku roka 2025.



Developera, spoločnosť Lordship, ktorý má dlhodobo v pláne hotel zrekonštruovať, mrzí, že ministerstvo, aj napriek verejne deklarovaným termínom, stále nekoná. "Napriek tomu, že sme úradom pripravení poskytnúť maximálnu súčinnosť, už viac ako rok a pol sme ich rukojemníkom," uviedla spoločnosť pre TASR.



Poznamenala, že ako vlastník je obmedzená vo výkone jej vlastníckych práv. Spôsobuje to podľa nej nielen výrazné materiálne škody spoločnosti, ale trpí aj samotná budova a verejný priestor, ktorý by sa mohol dočkať obnovy. Pripomenula tiež, že realizácia pripraveného projektu by znamenala citlivú obnovu budovy i okolia v blízkosti Kamenného námestia, ktoré by sa opäť mohlo stať živým centrom mesta. "Stále sme pripravení investovať do obnovy, potrebujeme však, aby príslušné úrady konali a uvoľnili cestu k začiatku renovácie," dodala spoločnosť.



Hotel Kyjev, vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami, postavili v roku 1973. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 bola realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011.



Napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR ešte v roku 2013 rozhodol, že polyfunkčný objekt, ktorý tvorí hotel Kyjev s OD Prior, nebude vyhlásený za NKP, vydal v máji 2023 rozhodnutie o vyhlásení za NKP. Dôvodom má byť ochrana historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty. Pamiatkari zároveň odmietajú, že by to znemožnilo obnovu. S tým však nesúhlasí developer, ktorý zmenu ich postoja vníma ako "zmenu pravidiel počas hry."