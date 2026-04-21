Obnovili strechu jedného z objektov Múzea Slovenských národných rád
Múzeum očakáva, že obnova prispeje nielen k ochrane pamiatky, ale aj k rozvoju regiónu a cestovného ruchu.
Autor TASR
Myjava 21. apríla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR zrealizovalo zateplenie a obnovu strechy na jednom zo štyroch objektov v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Slovenských národných rád (SNR) v Myjave. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) to uviedla v utorok na tlačovej konferencii v Myjave. Zdôraznila, že projekt predstavuje komplexnú obnovu objektu a prispeje k lepšej ochrane tejto národnej kultúrnej pamiatky.
„Výsledkom je nielen technicky obnovený objekt, ale predovšetkým lepšia ochrana tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky,“ uviedla. Zároveň pripomenula, že súčasťou projektu je aj postupné odstraňovanie bariér, aby bolo múzeum prístupné pre všetkých návštevníkov.
Neoddeliteľnou súčasťou projektu je aj sociálna inklúzia - sprístupnenie kultúry a kultúrnych aktivít znevýhodneným osobám. Realizácia obnovy je kľúčová nielen z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ale aj z pohľadu jeho ďalšieho spoločenského a edukačného využitia. Debarierizácia má umožniť lepší prístup pre osoby so zrakovým znevýhodnením či poruchami autistického spektra.
Múzeum očakáva, že obnova prispeje nielen k ochrane pamiatky, ale aj k rozvoju regiónu a cestovného ruchu. „Ide o jeden zo 14 kľúčových projektov, ktoré Slovenské národné múzeum realizuje,“ uviedla generálna riaditeľka SNM Vieroslava Bernátová s tým, že cieľom je aj zvýšiť dostupnosť múzea pre širšiu verejnosť vrátane škôl a návštevníkov so zdravotným znevýhodnením.
Riaditeľka Múzea SNR Alena Petráková pripomenula, že ide o organizačnú jednotku SNM s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zároveň zohráva významnú úlohu v regióne. Areál múzea podľa nej tvoria štyri objekty prepájajúce historickú a modernú architektúru, pričom obnova sa realizovala na najmladšej prístavbe z rokov 1967 až 1968 od architekta Martina Kusého.
Stavebné práce prebiehali od septembra do novembra minulého roka a zahŕňali komplexnú rekonštrukciu strechy. „Došlo k deinštalácii pôvodných prvkov, k zatepleniu, realizácii novej strešnej krytiny, nového interiérového dreveného obkladu a položenie novej strešnej krytiny z medeného plechu,“ uviedla Petráková s tým, že osadené boli aj nové klampiarske prvky.
Projekt realizovali pod odborným dohľadom. Zhotoviteľom je spoločnosť Medop. Celkové náklady dosiahli sumu približne 404.000 eur. Obnova je realizovaná a financovaná v rámci Národného projektu Obnova NKP vo vlastníctve štátu, prostredníctvom operačného programu Program Slovensko.
