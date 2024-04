Rezort kultúry vyzval Budmerice na vypratanie kaštieľa

Bratislava 17. apríla (TASR) - Využívanie nehnuteľností, pozemkov a ďalších priestorov v okolí kaštieľa Budmerice sa môže stať predmetom súdneho sporu. Ministerstvo kultúry (MK) SR je presvedčené, že obec Budmerice a jej spoločnosť Obecné služby Budmerice užívajú predmetné priestory v majetku rezortu neoprávnene. Samospráva sa bráni tým, že na potrebnom využití priestorov, v súvislosti s ich správou a starostlivosťou o ne, sa dohodla s predchádzajúcimi vedeniami MK.



Ministerstvo však aktuálne poukazuje na to, že na využívanie nehnuteľností neexistuje žiadny právny titul, preto v zmysle zákona nemá inú možnosť, ako vyzvať obec na upustenie od protiprávneho konania. Tvrdí navyše, že k náprave vyzvali samosprávu už v januári tohto roka. "Vzhľadom na to, že doteraz neprišlo k náprave, ministerstvo kultúry pristúpilo k zaslaniu oficiálnej výzvy na úplné vypratanie nehnuteľností z dôvodu ich užívania bez platného právneho titulu," uvádza rezort.



Generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala vníma súčasnú situáciu ako dôsledok neriešených záležitostí predchádzajúcimi vedeniami ministerstva. "Niekto si vybudoval na štátnych pozemkoch skladisko, stolársku dielňu, doviezol mobilnú ohradu, kde zjavne neoprávnene choval zvieratá a nikomu to neprekážalo. Ani neoprávnený odber energií," skonštatoval Machala. Nevylúčil, že ministerstvo v tejto veci podá aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.



Obec a jej sociálny podnik majú priestory vypratať do 23. apríla. V prípade, že sa tak nestane, MK avizuje príslušné právne kroky.



Starosta Budmeríc Jozef Savkuliak potvrdil, že obec v pondelok (16. 4.) dostala od MK príslušnú písomnú výzvu. Upozornil však, že je to prvá žiadosť v tejto veci. "V januári sme žiadnu výzvu od MK nedostali ani ústnou, ani písomnou formou," oznámil Savkuliak.



V reakcii pre TASR ďalej vysvetlil, že ešte za pôsobenia ministra Mareka Maďariča dostala obec ústny súhlas na využívanie dotknutých parciel a budov. "Tento súhlas nám bol udelený z dôvodu, že sa o celý areál príkladne staráme a chránime ho pred vandalizmom a chátraním," zdôraznil Savkuliak. Poukázal tiež na to, že sa niekoľkokrát neúspešne snažil kontaktovať vedenie ministerstva a zvolať spoločné stretnutie o riešení vzniknutej situácie. "Rovnako som aktívne komunikoval s ministerstvom v snahe doriešiť ústny súhlas užívania nehnuteľností formou riadnej nájomnej zmluvy," dodal v súvislosti s výhradou na neoprávnený odber energií.



Oponuje aj voči slovám, že by si "niekto len tak na štátnych pozemkoch" vybudoval skladisko či dielňu. Argumentuje tým, že obec na vlastné náklady vyčistila priestory plné odpadu, navyše ich využíva v súlade s činnosťami, ktoré zmluvne dohodli s ministerstvom, ako bola napríklad výmena parkiet v kaštieli. S ústnym súhlasom ministerstva podľa Savkuliaka vznikla aj mobilná ohrada pre výbeh zvierat. "Predtým bola táto parcela husto zarastená inváznymi drevinami a odpadom. S ústnym súhlasom MK sme na vlastné náklady terén upravili a vybudovali minifarmu, ktorá slúži verejnosti bezplatne," uviedol. "Farmu v existujúcej dnešnej podobe boli viackrát navštíviť zástupcovia ministerstva, nevyslovili pritom žiadne výhrady," dodal.