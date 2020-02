V múzeu v Modrom Kameni môžu deti vyrábať divadelné bábky

Modrý Kameň 18. februára (TASR) - Vyrábať rôzne typy divadelných bábok budú mať možnosť v čase jarných prázdnin Banskobystrického kraja deti, ktoré prídu do Slovenského národného múzea – Múzea bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni.



"Budeme tvoriť a vyrábať rôzne typy divadelných bábok, od tieňových a štipcových, cez maňušky až po papierové marionetky. Nebudú chýbať ani rôzne hračky a hry. Vyrobíme si jednoduché tradičné hračky, ale aj zložitejšie - pohyblivé na kolieskach či hojdacie," uviedla pre TASR kultúrno-propagačná manažérka múzea Katarína Hanková Jančeková.



Dielne sa budú konať od 24. februára do 28. februára každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 h. Vo štvrtok 27. februára o 16.00 h spríjemní voľný deň bábkové predstavenie O lietajúcej Alžbetke v podaní Divadla Šibe z Bratislavy. "Príbeh o Alžbetke, ktorá celý život hľadá krídla, no tie nerastú len tak, je venovaný deťom od štyroch rokov až po tých najstarších," pripomenula Hanková Jančeková.



Piatok 28. februára od 10.00 h je vyčlenený pohybu, kedy bude tanečný lektor návštevníkov učiť základné prvky moderných tancov. Počas celého týždňa je možné navštíviť stále expozície histórie hradu, hračiek a divadelných bábok.