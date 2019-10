V sobotu budú na hrade Modrý kameň vládnuť duchovia a strašidlá

Modrý Kameň 24. októbra (TASR) - Atmosféru duchov a strašidiel môžu zažiť v sobotu (26. 10.) návštevníci hradu v Modrom Kameni. Pracovníci tamojšieho múzea pripravili pre všetkých podujatie s názvom Duchovia a svetielka na hrade Modrý Kameň.



Ako pre TASR uviedla kultúrno-propagačná manažérka múzea Katarína Jančeková Hanková, rozprávkovo - strašidelný program začne o 15.00 h prehliadkami kaštieľa. "Nebudú to však obyčajné prehliadky, pretože v túto noc sa kaštieľ premení na Hotel Transylvánia, ktorým bude sprevádzať zombícky služobník. Nebude chýbať ani majiteľ hotela gróf Drakula a jeho dcéra Mavis," priblížila program pracovníčka múzea.



O 17.00 h čaká všetkých vystúpenie Loutkového divadla z Písku s hrou Červená karkulka a o 18.00 h, po lampiónovom sprievode, sa v susednom Parku sv. Anny uskutoční tanec bosoriek.



"Na tento rok sme vymysleli aj špeciálnu súťaž o titul Kráľa, alebo Kráľovnej duchov a svetielok 2019. Stačí, ak najneskôr v deň podujatia do 17.00 h ľudia prinesú na hrad vyrezanú tekvicu. Naša porota vyberie najkrajšiu a jej majiteľ získa titul kráľa alebo kráľovnej na celý rok 2019," priblížila ďalej Jančeková Hanková. Slávnostné korunovanie so strašidlami sa uskutoční priamo na podujatí.