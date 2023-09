Mladá hrošica Debby z bratislavskej zoo našla nový domov v Maďarsku

Bratislava 10. septembra (TASR) - Mladá samica hrošíka libérijského Debby z bratislavskej zoologickej záhrady našla nový domov v Zoo Györ v Maďarsku. V budúcnosti by mala vytvoriť chovný pár so samcom zo španielskej zoo. Po jej odchode pokračuje zoo v rekonštrukcii chovného zariadenia, ktorého cieľom je vytvoriť lepší domov pre hrochy. TASR o tom informovala PR manažérka zoologickej záhrady v Bratislave Alexandra Ritterová.



Mláďatá hrošíkov libérijských sa najčastejšie osamostatňujú po dovŕšení jedného roku života. "U jedincov záleží aj na ich spoločnom vzťahu s matkou, každé mláďa sa správa inak. Niektoré môžu zostať pri matke aj niekoľko rokov. Naša samica má takmer rok a pol, čo je ideálny čas na jej transport," vysvetlila zoologička Mária Hároníková.



Pokračuje, že komunikácia o transporte mladej samice sa začala v januári tohto roka. Prípravy na transport sa začali v júni, po doručení transportného boxu z maďarskej zoo. Bolo dôležité, aby sa s ním hrošica oboznámila a začala si ho spájať s niečím pozitívnym. "Počas celého procesu sme využívali odmenu vo forme zeleniny. Pracovali sme na pozitívnom upevňovaní správania zvieraťa - pokiaľ urobí želaný krok, bude odmenené tým, čo má rado," vysvetlila zoologička.



Tréning rozdelili s chovateľmi na niekoľko úrovní. Najskôr box nechali otvorený z oboch strán, aby cezeň mohla samica prechádzať ako cez tunel. Neskôr zatvorili jednu stranu a napokon obe. "Nakoniec sme box umiestnili vedľa vonkajšej expozície, kam začala chodiť na zavolanie chovateľa. Musím povedať, že jej to išlo skvele," poznamenala Hároníková. Transport mladej samice sa udial 18. augusta. Všetko prebehlo bez komplikácií a do maďarskej zoo dorazila v poriadku.



Minulý rok na jeseň sa na ubikácii hrošíkov podarilo vymeniť strechu, ktorá bola v havarijnom stave. Vďaka zbierke realizovanej občianskym združením Priatelia ZOO, finančným a materiálnym darom, majú hrochy bezpečnú, funkčnú a zelenú strechu. Obnova strechy bola prvou fázou prestavby chovného zariadenia, opísala Ritterová. Vymeniť sa tam majú okná, dvere, kachličky v ubikácii a prebieha aj zatepľovanie a úprava fasády.