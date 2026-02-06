Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
< sekcia Regióny

Smutná správa: Mláďa kapybary močiarnej z bojnickej zoo uhynulo

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Malá kapybara sa narodila začiatkom januára samici Báre.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bojnice 6. februára (TASR) - Mláďa kapybary močiarnej z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach uhynulo. K jeho úmrtiu malo podľa doterajších zistení zoo dôjsť počas noci na piatok v bazéne. Zoo o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.

Kapybary sú druhy, ktoré sú prirodzene viazané na vodu a pohybujú sa v nej denne. Aj napriek všetkým štandardným bezpečnostným opatreniam sa, žiaľ, niekedy stane nepredvídateľná situácia, ktorej už nemožno zabrániť,“ uviedla zoo.

Malá kapybara sa narodila začiatkom januára samici Báre. Kolekciu zvierat o dve kapybary močiarne doplnila bojnická zoo ešte v minulom roku, samec má meno Kápo a samica Bára. Najväčší hlodavec sveta dorastá do výšky 50 až 60 centimetrov, má dĺžku približne 130 centimetrov a vážiť môže ako dospelý človek 50 až 70 kilogramov. Vo voľnej prírode sa vyskytuje na severe a v strede Južnej Ameriky. Menšiu inváznu skupinu tiež pozorovali na Floride. Dožíva sa šesť až 12 rokov, pričom dospelosť dosahuje približne vo veku 15 mesiacov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 6. februára

HOROR V KOŠICIACH: Muž sa žiakom vyhrážal, že ich bodne nožom

Nitra ožíva fašiangovými tradíciami: Začal premávať špeciálny autobus

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali