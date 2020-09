Mladá Petržalka kritizuje stav školstva, mestská časť kritiku odmieta

Bratislava 15. septembra (TASR) – Chýbajúce miesta v materských školách, nedostatok kvalifikovaných pedagógov, komunikácia s učiteľmi, ale tiež meškajúce či „zbabrané“ rekonštrukcie niektorých škôl. Aj takéto problémy vidia v oblasti školstva členovia poslaneckého klubu Mladá Petržalka a nezávislí v bratislavskej Petržalke. Mestská časť pri mnohých tvrdeniach oprávnenosť kritiky odmieta.



„Starosta Ján Hrčka zlyháva v školskej politike. Vyzývame starostu, aby problémy v školstve riešil ako aktívny manažér, viac načúval odborným autoritám a sústredil sa na reálne výzvy, ako je nedostatok kvalifikovaných pedagógov. V opačnom prípade čaká kolaps školstva v Petržalke,“ tvrdí predseda poslaneckého klubu Juraj Kríž.



Poslanci kritizujú nedostatok miest v materských školách, pričom poukazujú na stále vysoké číslo neprijatých detí. Za znepokojivé považujú netransparentné a roky meškajúce opravy viacerých materských a základných škôl. Príkladom má byť Základná škola (ZŠ) Holíčska, ktorej obnova jedálne je v investičnom pláne už od roku 2018.



Mestská časť ubezpečuje, že oblasti školstva je venovaná mimoriadna pozornosť, komunikáciu hodnotia riaditelia škôl a škôlok podľa vlastných vyjadrení pozitívne a na profesionálnej úrovni.



„Vedenie mestskej časti sa takisto aktívne stavia k otázke rozširovania kapacít v materských školách, čo je dlhodobý problém a bolo by užitočné pozrieť sa aj na to, ako bol riešený v minulosti,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že v niektorých materských školách boli rozšírené kapacity a do konca roka by sa mal ich počet ešte navýšiť.



V prípade chýbajúcich učiteľov a nepedagogických zamestnancov mestská časť skonštatovala, že v základných školách chýbajú deviati učitelia na I. stupni, traja učitelia na II. stupni, najmä učitelia matematiky, fyziky a informatiky, osem vychovávateľov v školských kluboch detí a traja asistenti učiteľa. V materských školách chýba sedem učiteľov.



„Ak sa pozrieme na celkový počet učiteľov v Petržalke, dohromady približne 750 učiteľov v ZŠ a MŠ, tí chýbajúci tvoria veľmi nízky podiel, a pri zohľadnení skutočnosti, že nedostatok kvalifikovaných pedagógov je celoslovenský problém, nie je na tom naša mestská časť zle,“ podotkla Halašková. Mestská časť sa zároveň snaží učiteľov motivovať napríklad nájomnými bytmi či bezplatnými jazykovými kurzami. Zapojením do národného projektu do nich pribudnú aj pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a sociálni pedagógovia.



Mestská časť priznáva, že niektoré rekonštrukcie meškajú. „Väčšina opráv sa viaže na havarijné stavy, ktoré majú dlhodobý charakter a mestská časť sa v súčasnosti snaží vyriešiť aj to, čo by si zaslúžilo riešenie už dávno,“ povedala Halašková pripomenúc, že sa tak deje v roku poznačenom koronakrízou. Stav na ZŠ Holíčska mestskú časť mrzí. Dôvodom meškania stavebných prác má byť problémový proces verejného obstarávania, do ktorého sa až na piatykrát prihlásila firma kompetentná na realizáciu takejto rekonštrukcie. Strava je však zabezpečená dovozom v náhradných priestoroch školy.