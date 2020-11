Gibon zlatolíci z bratislavskej ZOO dostal nový domov v Nórsku

Bratislava 3. novembra (TASR) – Samica gibona zlatolíceho Lily zo Zoologickej záhrady (ZOO) v Bratislave dostala po šiestich rokoch nový domov. Stal sa ním nórsky Kristiansand Dyrepark, v ktorom má Lily vytvoriť chovný pár so samcom zo ZOO Edinburgh. Do nového domova ju previezli ešte 27. októbra.



"V novom domove na ňu čaká veľký ostrov so stromami a tiež samec, s ktorým vytvoria nový chovný pár," priblížila Zuzana Chalupová z oddelenia vzdelávania a marketingu bratislavskej ZOO. Poznamenala, že celý proces transportu prebehol bez komplikácií.



Gibony sú najmenšími ľudoopmi. Sú veľmi inteligentné a aktívne, ich domovom sú koruny stromov v dažďových pralesoch. V prírode žijú v malej rodinnej skupine. Páry sú si verné po celý život, ktorý môže byť dlhý až 50 rokov. V ZOO Bratislava je takýmto párom 19-ročný samec Oliver a 14-ročná samica Banny, ktorí doteraz splodili troch potomkov. Najstarším je práve Lily, ktorá sa narodila koncom júla 2014.



Zaujímavosťou u tohto druhu je výrazná pohlavná dvojtvarosť, tzv. pohlavný dimorfizmus, čo znamená, že dospelého samca a samicu možno od seba odlíšiť na základe vzhľadu, v tomto prípade sfarbenia srsti. Dospelý samec je celý čierny so žltými lícami, kým srsť samice je v dospelosti sfarbená na žlto a čierne sfarbenie je len na vrchu hlavy. Srsť mláďat je spočiatku žltá, aby bolo zabezpečené dobré maskovanie na tele matky, ktorej sa mláďatá po väčšinu času držia.



Vo voľnej prírode sú gibony zlatolíce ohrozené predovšetkým stratou prirodzeného prostredia, čoho príčinou je najmä nelegálna ťažba dreva, urbanizácia a premena lesov na poľnohospodársku krajinu. Sú však tiež lovení na mäso či ako domáci maznáčikovia. Úspešné rozmnožovanie v zoologických záhradách je preto zásadné pre ochranu a zachovanie druhu aj pre ďalšie generácie.