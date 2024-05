Mladá vodička vrazila do betónového plotu, skončila prevrátená na boku

Oščadnica 13. mája (TASR) - Pri pondelkovej rannej nehode na ceste III/2013 v obci Oščadnica (okres Čadca) sa zranila 21-ročná vodička osobného auta Škoda Superb. Privolaní záchranári ju previezli do nemocnice v Čadci. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.



Mladá vodička smerovala z Oščadnice do Čadce, keď prednou časťou auta narazila do betónového oplotenia. "Vozidlo bolo odhodené do dopravnej značky a následne na vozovku, kde ostalo stáť prevrátené na pravom boku cez oba jazdné pruhy," uviedla polícia.



Doplnila, že vodička vykonala dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho objasňovania.