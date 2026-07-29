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Mladá vodička v Hnúšti NARAZILA do štyroch áut, nafúkala dve promile
K udalosti v Hnúšti došlo v utorok vo večerných hodinách. Mladá vodička najskôr narazila do zaparkovaného vozidla značky Hyundai, ktoré posunulo do vedľa stojacej Fabie.
Autor TASR
Hnúšťa 29. júla (TASR) - V meste Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota polícia v utorok (28. 7.) zadržala 26-ročnú vodičku, ktorá svojou jazdou poškodila štyri zaparkované vozidlá. Žena bola pod vplyvom alkoholu, pri dychovej skúške jej namerali približne dve promile. Na sociálnej sieti tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K udalosti v Hnúšti došlo v utorok vo večerných hodinách. Mladá vodička najskôr narazila do zaparkovaného vozidla značky Hyundai, ktoré posunulo do vedľa stojacej Fabie. Následne narazila aj do ďalšieho vozidla, ktoré posunulo do oproti stojaceho auta.
„Privolaná policajná hliadka podrobila vodičku dychovej skúške, ktorá bola pozitívna s výsledkom 0,96 mg/l čo predstavuje približne dve promile alkoholu,“ priblížila polícia s tým, že žena bola obmedzená na osobnej slobode a obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
K udalosti v Hnúšti došlo v utorok vo večerných hodinách. Mladá vodička najskôr narazila do zaparkovaného vozidla značky Hyundai, ktoré posunulo do vedľa stojacej Fabie. Následne narazila aj do ďalšieho vozidla, ktoré posunulo do oproti stojaceho auta.
„Privolaná policajná hliadka podrobila vodičku dychovej skúške, ktorá bola pozitívna s výsledkom 0,96 mg/l čo predstavuje približne dve promile alkoholu,“ priblížila polícia s tým, že žena bola obmedzená na osobnej slobode a obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.