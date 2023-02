NA OBCHVATE V PROTISMERE: Mladá žena zapríčinila v Trnave nehodu

Trnava 8. februára (TASR) – Do zákazu vjazdu vošla v utorok (7. 2.) na cestnom obchvate Trnavy 20-ročná vodička a spôsobila dopravnú nehodu. Mladej žene z okresu Sobrance policajti za to okamžite zadržali vodičský preukaz. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Vodička v aute Škoda Octavia jazdila po obchvate od Trnavy smerom na Trstín. Pri jazde sa dostatočne nevenovala riadeniu a na rázcestí nerešpektovala dopravnú značku Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a prikázaný smer obchádzania vpravo. S autom vošla priamo na obchvat do protismeru, kde došlo k zrážke s BMW. "Pri nehode sa zranili obaja vodiči a spolujazdkyňa z auta Škoda. Policajti alkohol u vodičov nezistili. Škoda na vozidlách bola odhadnutá na viac ako 12.000 eur," uvádza polícia.



Polícia upozorňuje najmä začínajúcich vodičov, aby sa na jazdu maximálne sústredili. Ak je to možné, prvé kilometre odjazdiť aj za pomoci spolujazdca, ktorý vie začiatočníkovi za volantom vhodne poradiť.