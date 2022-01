KURIÓZNY PRÍPAD: Mladá žena zomrela po nehode pri sánkovaní

Gelnica 25. januára (TASR) – Po sobotňajšej (22. 1.) nehode pri sánkovaní v katastri mesta Gelnica zomrela mladá žena, pre TASR to potvrdili viaceré zdroje. Prípad vyšetruje polícia.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová, v sobotu okolo 20.20 h sa pri chate Polianka v časti Kojšovská hoľa zranili dve osoby pohybujúce sa na saniach. „Bližšie zranenia osôb a ich zdravotný stav vzhľadom na citlivosť prípadu nebudeme zverejňovať. Okolnosti, za akých ku skutku došlo, prípadne miera zavinenia a účasť iných osôb, prípadne vozidiel, sú v štádiu vyšetrovania,“ spresnila s tým, že polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.



Podľa Denníka N 24-ročná žena zraneniam podľahla v nedeľu (23. 1.). Pacientku s ľahšími zraneniami previezli do nemocnice v Krompachoch. „V utorok bola prepustená do domáceho liečenia,“ povedala pre TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica v Krompachoch patrí.