Tigríčatá z nelegálneho chovu odcestovali z Bojníc do Afriky

Bojnice 14. augusta (TASR) - Mláďatá tigra z nelegálneho chovu, ktoré ešte v apríli umiestnili do karanténnej stanice Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach, odcestovali v utorok (13. 8.) do Juhoafrickej republiky. Dvojicu umiestnia v zariadení, ktoré sa špecializuje na záchranu veľkých mačkovitých šeliem. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa zoo Andrea Klasová.



Mláďatá tigra pochádzali od chovateľa veľkých mačkovitých šeliem, ktorý ich choval nelegálne. Pôvodne boli tri, samec počas pobytu v bojnickej zoo uhynul. Dôvodom bolo zranenie, ktoré pravdepodobne vzniklo počas hry.



"Počas niekoľkých mesiacov, ktoré mláďatá strávili v našej starostlivosti, sme intenzívne pracovali na riešení administratívy potrebnej na ich transport a umiestnenie v zariadení LIONSROCK Big Cat Sanctuary v Juhoafrickej republike," uviedla Klasová. Tento nový domov, ktorý prevádzkuje globálna organizácia FOUR PAWS, poskytuje podľa nej útočisko pre približne 100 zachránených veľkých mačkovitých šeliem z celého sveta.



"Mladé tigre prešli v zoo povinnou karanténou, počas ktorej sa veľmi rýchlo aklimatizovali. Prijímali potravu bez akýchkoľvek problémov a hoci pôvodne neboli naučené na ľudí, ich správanie sa postupne prispôsobilo a dokázali akceptovať prítomnosť našich ošetrovateľov," pripomenula Klasová.



S procesom transportu mláďat do nového domova podľa nej začala bojnická zoo v spolupráci s organizáciou FOUR PAWS v utorok. "V skorých ranných hodinách sme zabezpečili dôkladnú veterinárnu kontrolu ich zdravotného stavu, po ktorej boli bezpečne naložené do transportných dební a prevezené na viedenské letisko. Odtiaľ ich čakal dlhý let do Johannesburgu v Juhoafrickej republike. Očakávame, že na miesto určenia dorazia v stredu v popoludňajších hodinách," dodala.