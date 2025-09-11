< sekcia Regióny
Mladé spevácke talenty sa v Bratislave stretli na medzinárodnej súťaži
Ako informovali organizátori, súťaž sa na pôde VŠMU koná od 5. septembra a zapojilo sa do nej 65 spevákov z 19 krajín, ktorí sa predstavili v dvoch vekových kategóriách do 24 a do 32 rokov.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa vo štvrtok večer uskutoční finálový koncert a vyhlásenie výsledkov Medzinárodnej speváckej súťaže 2025. Jej vyhlasovateľom je rektor Vysokej školy múzických umení (VŠMU) Martin Šmatlák.
Ako informovali organizátori, súťaž sa na pôde VŠMU koná od 5. septembra a zapojilo sa do nej 65 spevákov z 19 krajín, ktorí sa predstavili v dvoch vekových kategóriách do 24 a do 32 rokov. Účastníci prišli do Bratislavy z viacerých európskych štátov, ale aj z Južnej Kórey, Vietnamu, Mexika i USA.
Súťažné kolá prebiehali od 6. do 9. septembra. Vystúpenie finalistov počas štvrtkového záverečného večera sa uskutoční v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. „Záverečný koncert je verejný a určený najmä širokej hudobnej verejnosti,“ pripomenuli organizátori.
Súťaž nadväzuje na sériu medzinárodných podujatí na VŠMU v Bratislave. V roku 2022 to bola husľová, v roku 2023 flautová a v roku 2024 violončelová súťaž. „Tento rok priniesla nová platforma výnimočnú príležitosť pre talentovaných mladých spevákov z celého sveta. Tieto podujatia spoločne vytvárajú silné medzinárodné prostredie, ktoré podporuje rozvoj a prezentáciu interpretačných výkonov na najvyššej úrovni,“ dodali organizátori.
Ako informovali organizátori, súťaž sa na pôde VŠMU koná od 5. septembra a zapojilo sa do nej 65 spevákov z 19 krajín, ktorí sa predstavili v dvoch vekových kategóriách do 24 a do 32 rokov. Účastníci prišli do Bratislavy z viacerých európskych štátov, ale aj z Južnej Kórey, Vietnamu, Mexika i USA.
Súťažné kolá prebiehali od 6. do 9. septembra. Vystúpenie finalistov počas štvrtkového záverečného večera sa uskutoční v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. „Záverečný koncert je verejný a určený najmä širokej hudobnej verejnosti,“ pripomenuli organizátori.
Súťaž nadväzuje na sériu medzinárodných podujatí na VŠMU v Bratislave. V roku 2022 to bola husľová, v roku 2023 flautová a v roku 2024 violončelová súťaž. „Tento rok priniesla nová platforma výnimočnú príležitosť pre talentovaných mladých spevákov z celého sveta. Tieto podujatia spoločne vytvárajú silné medzinárodné prostredie, ktoré podporuje rozvoj a prezentáciu interpretačných výkonov na najvyššej úrovni,“ dodali organizátori.