Mládež Nitrianskej diecézy sa pripojila k mladým pútnikom v Ríme

Nitra 29. júla (TASR) - Mládež Nitrianskej diecézy sa pripojila k tisíckam mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa zúčastňujú na Jubileu mladých 2025 v Ríme. Nitriansku diecézu reprezentuje 64 chlapcov a dievčat z rôznych farností diecézy, ktorí sa pripojili k viac ako 1348 registrovaným mladým pútnikom zo Slovenska. Do nedele 3. augusta absolvujú pestrý duchovný program aj s pápežom Levom XIV., informovalo Biskupstvo Nitra.



Mladí slovenskí pútnici sú v Ríme ubytovaní na výstavisku Fiera di Roma spolu s ďalšími tisíckami mladých ľudí z celého sveta. Vo farnosti sv. Benedikta budú môcť navštevovať Slovenský dom. Od utorka je pre nich pripravený bohatý, hlavne duchovný program. Jeho súčasťou sú každodenné sväté omše, liturgické slávenia s pápežom Levom XIV., návšteva patriarchálnych bazilík s prechodom svätými bránami, koncerty, katechézy, deň pokánia v Circo Maximo, dialóg s mestom či modlitby chvál.



Pomocný nitriansky biskup Peter Beňo, ktorý mladých pútnikov sprevádza, očakáva od Jubilea mladých veľké povzbudenie vo viere. „Jubilejný rok je veľkým pozvaním Boha a cirkvi pre ľudí k obnoveniu vzťahov s ním i medzi sebou navzájom. Preto aj obnovenie vzťahov, odpustenie a spoločné kráčanie je aj pre mňa hlavným leitmotívom Jubilea 2025,“ povedal Beňo.



Jubilejný rok je vyhlásený každých 25 rokov. Ľudia z celého sveta putujú do Ríma, aby prežili čas milosrdenstva, zblíženia a milosti. Jubileum mladých je určené pre ľudí od 16 do 35 rokov. Putovanie slovenských mladých do Ríma zastrešuje Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska.