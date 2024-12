Mládežnícky parlament pomáha založiť podobný orgán v Banskej Bystrici

Zvolen/Banská Bystrica 8. decembra (TASR) - Mládežnícky parlament mesta Zvolen pomáha pri založení podobného orgánu v Banskej Bystrici. TASR o tom informoval jeho predseda Andrej Beňuš s tým, že pomáhali zakladať aj Mládežnícky parlament Banskobystrického samosprávneho kraja.



Dodal, že v súčasnosti tak majú rozbehnutý projekt, ktorým je pomocný materiál pre zakladanie takýchto parlamentov. V ňom podľa neho opíšu skúsenosti, ktoré počas svojho fungovania zažili. "Súčasťou sú aj výmenné zahraničné pobyty v partnerských mestách Zvolena, ktorými sú Prachatice v Česku a Slovenský Komlóš v Maďarsku," zdôraznil. Mladí tak majú možnosť aktívne sa zapájať do verejného života a týmto spôsobom priblížiť samosprávu bližšie k rovesníkom.



Ako ďalej uviedol, momentálne majú 20 členov, z toho päť je čestných. Najmladší má 14 rokov a najstarší 25. Spolupracujú s viacerými partnermi a v rámci svojej činnosti tiež budujú vzťahy s inými relevantnými organizáciami. "Na podujatí Národného inštitútu vzdelávania a mládeže sme zistili, že iba 30 samospráv z 3000 má podľa zákona o obecnom zriadení podobný orgán," objasnil.



Pri výbere nových členov dbajú na to, aby mali chuť zlepšiť svoje okolie a príjemné verejné vystupovanie. Zistiť tiež chcú, aká oblasť ich baví. "Niekoho zaujíma životné prostredie, niekoho činnosť v mestskom zastupiteľstve. Keď sa dohodneme, nemáme problém prijať takéhoto človeka medzi seba," spomenul s tým, že niekedy sa im záujemcovia aj sami ozývajú. Chodia totiž aj do škôl, na vzdelávacie akcie i prihovárať sa študentom do knižnice.



Parlament je iniciatívou mladých ľudí, kde môžu slobodne vyjadrovať svoje názory, zapojiť sa do verejných procesov a robiť vlastné projekty na podporu mestského rozvoja. Ako poradný a iniciatívny orgán zvolenského mestského zastupiteľstva a primátora mesta funguje pod Pustým hradom od jari 2023. Máva svoje valné zhromaždenia. Veková hranica je 30 rokov a pre činnosť majú k dispozícii vlastné priestory. Náklady na činnosť parlamentu schvaľujú v rozpočte Zvolena.