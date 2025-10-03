< sekcia Regióny
Mládežnícky parlament v Skalici bude hostiť medzinárodnú konferenciu
Radnica zriadila Mládežnícky parlament mesta Skalica vlani v júni ako oficiálny poradný orgán mesta.
Autor TASR
Skalica 3. októbra (TASR) - Mládežnícky parlament mesta Skalica (MPMS) bude počas nadchádzajúceho víkendu hostiť medzinárodnú konferenciu mládežníckych parlamentov. Cieľom je vytvorenie spolupráce a intenzívnejšieho prepojenia jednotlivých mládežníckych organizácií na Slovensku a v Českej republike. Na sobotu (4. 10.) v čase od 19.15 do 20.30 h je v priestoroch Kina Sloboda pripravená aj diskusia pre verejnosť. TASR o tom informoval primátor MPMS Martin Mertel.
Ako uviedol, v rámci programu konferencie bude pre účastníkov, ako aj širokú verejnosť pripravená diskusia o občianskej angažovanosti mladých a ich vplyve na rozhodovacie procesy s názvom Ako podporiť mládež v aktívnej participácii.
„Pozvanie do diskusie prijali bývalý diplomat a politológ Martin Klus, najmladší starosta v Českej republike z obce Mořice Tomáš Pavelka a primátor Malaciek Juraj Říha,“ priblížil Mertel s tým, že sa na diskusii takisto zúčastní.
Radnica zriadila Mládežnícky parlament mesta Skalica vlani v júni ako oficiálny poradný orgán mesta. Parlament zastupuje a presadzuje záujmy mladých ľudí na území mesta, jeho úlohou je napríklad vypracovávanie a podpora projektov pre mládež.
Ako uviedol, v rámci programu konferencie bude pre účastníkov, ako aj širokú verejnosť pripravená diskusia o občianskej angažovanosti mladých a ich vplyve na rozhodovacie procesy s názvom Ako podporiť mládež v aktívnej participácii.
„Pozvanie do diskusie prijali bývalý diplomat a politológ Martin Klus, najmladší starosta v Českej republike z obce Mořice Tomáš Pavelka a primátor Malaciek Juraj Říha,“ priblížil Mertel s tým, že sa na diskusii takisto zúčastní.
Radnica zriadila Mládežnícky parlament mesta Skalica vlani v júni ako oficiálny poradný orgán mesta. Parlament zastupuje a presadzuje záujmy mladých ľudí na území mesta, jeho úlohou je napríklad vypracovávanie a podpora projektov pre mládež.