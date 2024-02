Mládežnícky parlament vo Zvolene chce spoluprácu s inými organizáciami

Zvolen 27. februára (TASR) - Mládežnícky parlament mesta Zvolen sa chce v tomto roku zamerať na budovanie vzťahov s inými relevantnými organizáciami. Chce takisto zorganizovať minimálne jednu charitatívnu a aj kultúrnu akciu pre obyvateľov Zvolena. Vyplýva to z materiálu, ktorý na svojom februárovom rokovaní zobrali na vedomie zvolenskí mestskí poslanci.



Ako partnerov na rozvíjanie spolupráce vníma hlavne mládežnícke parlamenty v Martine, Trnave, Lučenci a Košiciach. Inšpiráciu môžu Zvolenčania podľa materiálu hľadať aj v mládežníckych parlamentoch, ktoré sú zapojené do projektu pre podporu práce s mládežou na úrovni samosprávy. Sú to parlamenty miest Prievidza, Púchov, Senica a Dolný Kubín. Pokračovať chce aj vo vzdelávacích aktivitách, ktoré sú zamerané na aktuálne spoločenské témy, ako sú mentálne zdravie či environmentálne témy. Aktivitou bude aj projekt rozvoja, na ktorý získalo mesto financie. Súčasťou budú vzdelávacie kurzy a workshopy zamerané na tímovú prácu, rozvojové aktivity i zahraničné návštevy v partnerských mestách Prachatice v Česku a Slovenský Komlóš v Maďarsku.



Mládežnícky parlament mal od svojho vzniku k dispozícii 100 eur na mesiac, spolu 900 eur od apríla do decembra minulého roka. Tieto financie boli z prostriedkov mesta. "Peniaze boli na uskutočnenie aktivít, podujatí a zakúpenie podporného a propagačného materiálu v celkovej sume 899 eur," uvádza dôvodová správa. Webové sídlo stálo 585 eur, propagačné materiály boli za takmer 120 eur. Akcia Halloween, ktorej súčasťou boli tvorivé dielne a občerstvenie pre základné školy, stála 194 eur.



V rozpočte mesta Zvolen má mládežnícky parlament vyhradených 100 eur na mesiac, čo je na tento rok 1200 eur. Na web a propagáciu je naplánovaných po 50 eur, na vzdelávanie 200 eur a ostatné výdavky 100 eur. Akcie plánujú organizovať za plánovaných 800 eur.



Parlament je poradným a iniciatívnym orgánom zvolenského mestského zastupiteľstva a primátora mesta od jari minulého roka. Veková hranica je 30 rokov.