Mládežnícky parlament Zvolena bude mať od marca nového zriaďovateľa
Primátor Zvolena Vladimír Maňka zdôraznil, že mládež bude naďalej fungovať ako poradný orgán MsZ a primátora mesta.
Autor TASR
Zvolen 16. februára (TASR) - Mládežnícky parlament mesta Zvolen bude mať od začiatku marca nového zriaďovateľa. Na skvalitnenie podpory starostlivosti o mládež ho mesto zverí Centru voľného času (CVČ) Domino. Rozhodli o tom zvolenskí poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ).
Primátor Zvolena Vladimír Maňka zdôraznil, že mládež bude naďalej fungovať ako poradný orgán MsZ a primátora mesta. Cieľom zmeny je zachovanie kontinuity a aj to, aby mládežnícky parlament mohol pokračovať plynule vo svojej zabehnutej činnosti a vo svojom smerovaní. Doterajšie priestory pre jeho činnosť plánujú zachovať.
Centrum voľného času Domino je právnickou osobou a rozpočtovou organizáciou mesta Zvolen. Správa v materiáli pre poslancov uvádza, že dôvodov na uskutočnenie zmeny zriaďovateľa je viacero. „V rámci svojej ďalšej činnosti CVČ poskytuje odborné vedenie v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase, čo umožňuje efektívnejšie využitie personálnych kapacít,“ podotýka s tým, že sa očakáva aj zjednodušenie administratívy a riadenia. Presun mládežníckeho parlamentu pod CVČ nezvyšuje finančné nároky na rozpočet mesta. „Činnosti parlamentu plánuje samospráva naďalej finančne podporovať formou účelovej dotácie, ktorá bude súčasťou rozpočtu CVČ,“ informovala. Očakávanými prínosmi zmeny sú posilnenie participácie detí a mládeže i vedenia mládežníckeho parlamentu. Prepojiť chcú aj jeho aktivity s podujatiami, ktoré organizuje CVČ.
Poslanci vo Zvolene zriadili mládežnícky parlament v marci v roku 2023. Na tomto zasadnutí MsZ mu zároveň schválili štatút. Do konca vlaňajšieho apríla mal mestský úrad pre koordináciu práce s mládežou na odbore školstva pracovné miesto koordinátora. Po schválení zmeny zriaďovateľa opätovné obsadenie tohto miesta neplánujú.
Parlament je iniciatívou mladých ľudí, kde môžu slobodne vyjadrovať svoje názory, zapojiť sa do verejných procesov a robiť vlastné projekty na podporu mestského rozvoja. Členmi sú mladí vo veku od 13 do 30 rokov.
