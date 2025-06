Mládežnícky šampionát prinesie v Žiline dopravné obmedzenia

Žilina 10. júna (TASR) - Obyvateľov a návštevníkov Žiliny čakajú v najbližších dňoch v súvislosti s organizáciou futbalových Majstrovstiev Európy (ME) do 21 rokov dopravné obmedzenia. V deň konania futbalových zápasov budú pre motoristov uzavreté ulice Uhoľná, Kysucká, Športová a Na Sihoti a vstup do oblasti futbalového štadióna bude možný iba z Ľavobrežnej ulice. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



Doplnila, že individuálna doprava bude v lokalite regulovaná približne tri hodiny pred začiatkom zápasov. „Súčasťou dopravného riešenia sú dočasné záchytné parkoviská na ulici Dolná v Budatíne a v areáli PCHZ, na ktoré sa návštevníci dostanú z ulice M. R. Štefánika a z Hviezdoslavovej ulice. Vodičov upozorňujeme, že záchytné parkoviská sa budú plniť postupne a po zaplnení kapacít na Dolnej ulici bude sprístupnený areál PCHZ,“ uviedla Ondrášová.



Chodci sa na futbalový štadión dostanú podchodom na železničnej stanici a využiť môžu aj otvorený podchod na Kysuckej ulici. „Dopravný podnik mesta Žilina posilní počas zápasových dní spoje liniek MHD č. 4, 6 a 14 do 24.00 h v intervale 20 minút. Premávať bude aj kyvadlová doprava na trase Kysucká - Dolná - Kysucká,“ dodala Ondrášová.



Mládežnícky futbalový šampionát sa bude konať v ôsmich slovenských mestách v termíne od 11. do 28. júna. V Žiline sa futbalové zápasy odohrajú 11. a 14. júna so začiatkom o 21.00 h a 17. a 21. júna so začiatkom o 18.00 h. Okrem Žiliny sa zápasy organizujú v Trenčíne, Trnave, Nitre, Prešove, Košiciach, Dunajskej Strede a Bratislave.